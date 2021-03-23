Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı ile Bilecik Bezi ulusal envanterde - Son Dakika

Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı ile Bilecik Bezi ulusal envanterde

23.03.2021 11:02
Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı ile Bilecik Bezi ulusal envanterde, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulan "Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı" ile "Bilecik bezi" somut olmayan kültürel miras envanterine kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulan " Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı" ile "Bilecik bezi" somut olmayan kültürel miras envanterine kaydedildi.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan kültürel değerlerin, korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve kuşaktan kuşağa aktarılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulan " Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı" ile "Bilecik bezi" somut olmayan kültürel miras envanterine kaydedildi. Konu hakkında açıklama yapan V ali Bilal Şentürk, her yıl eylül ayının ikinci haftasında coşkuyla kutlanan ve tüm Yörüklerin buluşma noktası olan Söğüt ilçesinde, 740 yıldır süregelen 'Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı' ile usta ellerde ilmek ilmek işlenen 'Bilecik Bezi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığınca Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanterine kaydedilerek, koruma altına alındı" dedi.

"Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulan iki önemli değer somut olmayan kültürel miras envanterine kaydedildi"

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü folklor araştırmacısı Elif Tuzcuoğlu Yiğit ve İl Tespit Kurulunca 2018 yılında başlatılan envanter çalışmalarının sonuç verdiğini hatırlatan Vali Şentürk, "Kültürel değerlerin, küreselleşme ile birlikte hızla değişmeye hatta yok olmaya başlaması nedeniyle kaybolmaya yüz tutmuş kültürel miras niteliğindeki değerlerin özgünlüğünün korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve kuşaktan kuşağa aktarılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulan iki önemli değer somut olmayan kültürel miras envanterine kaydedildi. Daha önce kaydedilmiş Hıdrellez, aşure, çömlek yapımı ve ağaç oymacılığı ile 4 değeri olan ilimizin ulusal envantere kayıtlı unsur sayısı 'Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı' ile 'Bilecik Bezi'nin de kaydedilmesiyle kültürel unsur sayısı 6 oldu" dedi.

"Hedefimiz UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine girmek"

Hedeflerinin uluslararası envanter olan UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine girmek olduğunu belirten Vali Şentürk, "Türk Dünyası'nın ortak kültürel mirası olan ve geleneksel halde kutlanan değerimizin uluslararası bilinirliliği ve hak ettiği değerin sağlanması yönünde çalışmalar yürütülecek. Bunun yanında kültürümüze uygun olarak Bilecik bezinin de markalaşması ve uluslararası satış pazarları oluşturularak üretiminin artırımının sağlanması hedeflenmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ve Folklor Araştırmacısı Elif Tuzcuoğlu Yiğit, çalışmalar hakkında Vali Şentürk'e bilgi vererek, Ertuğrul Gazi'nin yağlı boya tablosunu ve Bilecik Bezi'ni takdim etti. - BİLECİK

Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı ile Bilecik Bezi ulusal envanterde
Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı ile Bilecik Bezi ulusal envanterde
Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı ile Bilecik Bezi ulusal envanterde

Münir Karaloğlu, Ertuğrul Gazi, Bilecik, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı ile Bilecik Bezi ulusal envanterde - Son Dakika


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