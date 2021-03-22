"Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı" Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri'ne alındı - Son Dakika

"Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı" Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri'ne alındı

22.03.2021 14:21

Bilecik'in Söğüt ilçesinde asırlardır düzenlenen "Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı" ile "Bilecik bezi"nin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri'ne kaydedildiği bildirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde asırlardır düzenlenen " Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı" ile "Bilecik bezi"nin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri'ne kaydedildiği bildirildi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yaptığı açıklamada, Söğüt'te her yıl eylül ayının ikinci haftasında coşkuyla kutlanan ve tüm Yörüklerin buluşma noktası olan etkinliğin 740 yıldır sürdürüldüğünü belirtti.

Şentürk, Bilecik bezinin ise usta ellerde ilmek ilmek işlenen, kente özgü değerlerden olduğunu ifade etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü folklor araştırmacısı Elif Tuzcuoğlu Yiğit ve İl Tespit Kurulunca bu iki değer için 2018 yılında başlatılan envanter çalışmalarının sonuç verdiğini aktaran Şentürk, şu bilgileri paylaştı:

"Kültürel değerlerin, küreselleşmeyle hızla değişmeye hatta yok olmaya başlaması nedeniyle kaybolmaya yüz tutmuş kültürel miras niteliğindeki değerlerin özgünlüğünün korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve kuşaktan kuşağa aktarılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulan iki önemli değer Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri'ne kaydedildi. Daha önce kaydedilmiş Hıdırellez, aşure, çömlek yapımı ve ağaç oymacılığı ile 4 değeri olan ilimizin, ulusal envantere kayıtlı unsur sayısı 6 oldu. Türk dünyasının ortak kültürel mirası olan ve geleneksel halde kutlanan değerimizin ( Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı) uluslararası bilinirliliği ve hak ettiği değerin sağlanması yönünde çalışmalar yürütülecek. Bunun yanında kültürümüze uygun olarak Bilecik bezinin de markalaşması ve uluslararası satış pazarları oluşturularak üretiminin artırımının sağlanması hedeflenmektedir."

Vali Şentürk, envantere yeni dahil edilen iki değere ilişkin hedeflerinin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmek olduğunu sözlerine ekledi.

Ertuğrul Gazi, Bilecik, Turizm, Söğüt, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı' Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri'ne alındı - Son Dakika


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