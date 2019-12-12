"Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" için UNESCO girişimi toplantısı

Bilecik'te 738 yıllık geçmişi bulunan " Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"nin, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alınması girişimine yönelik toplantı düzenlendi.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda yapılan program, Valilik, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ile Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından organize edildi.

Toplantıda, Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil edilmesi konusunda çalışması yapılmasının gerektiği söyleyen Vali Bilal Şentürk, şöyle konuştu:

"Anadolu'yu devletleştirerek vatan haline getirmemizde etkili rol oynayan bu coğrafyada, çok zengin bir durum söz konusu. Bu ilin güzelliklerini sadece bizim bilmemiz yetmiyor. Bizim bilmemiz ve gelecek nesle aktarmamız gerekiyor. Bilecik'i sadece birkaç akademisyen bilirse yetmez. Şeyh Edebali 'Geçmişini bil ki geleceğini de ona göre bilesin' ve 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyor. Bu felsefenin temeli bu topraklarda atıldıysa bunu bizim özümsememiz lazım. Dünyaya da bunu aktarmamız lazım."

UNESCO'nun dünya çapında önemli bir kuruluş olduğunu ve önemli bir kitlenin bu oluşumu takip ettiğini anlatan Şentürk, "738 yıldır Söğüt Şenliklerini düzenliyoruz. Anadolu'nun her noktasından katılımın olduğu bir etkinlikten bahsediyoruz. Bu katılım bakımından da UNESCO'nun tescili açısından tarihi ve kültürel özellikleri itibarıyla, kesintiye uğramayan süreci ile önem arz ediyor." dedi.

"Böyle bir mirasın yeterince tanınmaması üzüntü verici"

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı ve Türk Dünyası Vakfı Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. Öcal Oğuz da bu yıl UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak 70'inci kuruluş yıllarını kutladıklarını ifade etti.

Oğuz, komisyon çalışmaları hakkında bilgi vererek, "UNESCO bizim uzağımızda, bizim dışımızda, bizimle ilgili birtakım kararları alıp uygulayabilecek bir mekanizma değil ancak biz istersek, biz çalışır ve biz yaparsak, onlar görüşlerimiz istikametinde karar alıyorlar. Böyle bir mirasın UNESCO'da ve dünyada yeterince tanınmaması üzüntü verici. Dünyada somut olmayan miras anlamında bu kadar güçlü miraslar fazla değil. 738'inci yılını kutladığımız 'Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri' diye bir şenlik yok. Neden yok? Bu şenliğin adı 738 yıl önce ne idiyse onunla devam etseydi, şimdi daha güçlü olurdu. Çok sık ad değiştirince, modaya uyunca geçmiş hafıza siliniyor." ifadelerini kullandı.

Mirasın geleceğe aktarılması için çalışmalara destek olacaklarını vurgulayan Oğuz, "738 yıllık mirastan söz ediyorsak, bu mirasın başlangıcından bugüne nasıl geldiğinin bir dosyada bize anlatılmasını istiyoruz. Bunun tam adının ne olduğunu, ilin bilimsel ve STK'ları anlaşıp 'Şu isimle var olmak istiyoruz' demelidir. Burada doğru olan halkın kabulüdür." diye konuştu.