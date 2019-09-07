Son Dakika Haberleri: Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinde Yörük türküleri
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Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinde Yörük türküleri

48 dakika önce

738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında düzenlenen çeşitli etkinlikler devam ediyor.

Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinde Yörük türküleri, System.String[]

738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında düzenlenen çeşitli etkinlikler devam ediyor.


Söğüt İlçe Stadında, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve Yörükler ile vatandaşların katıldığı etkinliklerde aşıklar sazlarıyla türküler seslendirdi.


Yörük törelerinin gösterileri ve yerel şarkıcı Ömer Çandır'ın konseriyle devam eden etkinlikte, halk oyunları ekipleri gösterisi sunuldu. Yaklaşık 25 kişilik ekibin büyük beğeni toplayan gösteri sonunda Türk bayrağının açılması izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. - BİLECİK

Bilecik, Söğüt, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:54 Kaynak: İHA
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