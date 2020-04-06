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Ertuğrul ile Özlem imzayı maskeyle attı
47 dakika önce
Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen nikahta koronavirüs salgını nedeniyle sıkı tedbirler alınırken Ertuğrul ve Özlem maskelerini takarak hayatlarının imzasını attılar.
Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen nikahta koronavirüs salgını nedeniyle sıkı tedbirler alınırken Ertuğrul ve Özlem maskelerini takarak hayatlarının imzasını attılar.
Hürriyet Spor Servisi olarak arkadaşımız Ertuğrul ve eşi Özlem'i tebrik eder, sağlıklı günlerde bir ömür mutluluklar dileriz.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 02:40
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