Ertuğrul Karagöl: "Erbaa'da Geniş Spor Kompleksleri Oluşturacağız"

Milliyetçi Hareket Partisi Erbaa Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Karagöl, spor kompleksleri konusunda Erbaa'nın eksiklik yaşadığını ifade ederek, geniş spor kompleksleri oluşturacaklarını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Erbaa Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Karagöl, spor kompleksleri konusunda Erbaa'nın eksiklik yaşadığını ifade ederek, geniş spor kompleksleri oluşturacaklarını söyledi.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erbaa Belediye Başkan Adayı Mimar Ertuğrul Karagöl, İstanbul'da Erbaalılar'la buluştu. Erbaalılar'a hitap eden Karagöl, çalışmalarından bahsederken, program sonrası İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Seçim öncesi çalışmalarının çok iyi ilerlediğini kaydeden Karagöl, "Toplumda beklentimizin üstünde bir karşılık oluştu. Toplum bizden daha çok çalışıyor. Bizi umut olarak görüyorlar. Erbaa'nın hem gelişimi hem huzurun geri gelmesi açısından gençliğin de faydasını görerek düşünerek bizi fazlasıyla umut olarak görüyorlar. Bu da toplumda ayrı heyecan oluşturdu. 1994'te MHP'nin oluşturduğu heyecanı insanlar tekrar yaşamaya başladı. Bu yüzden toplumda ciddi bir beklenti var" şeklinde konuştu.



"Niye Erbaa'dan olimpiyatlara bir sporcu gitmesin"



Erbaa'daki sportif alanları genişletme amaçlarının olduğunu vurgulayan başkan adayı Ertuğrul Karagöl, "Sportif faaliyetlerle ilgili düşüncem Erbaamız'da ciddi manada spor faaliyetleri açısında eksik konumdayız. Fiziksel eksiklik. Futbolcuların diğer sporcuların gelişimlerini sağlayabileceği ortamlar yok. Olanlar da kısıtlı. Niye Erbaa'dan olimpiyatlara bir tane okçu göndermiyoruz. Bunun hayalini kuruyorum. Niye yüzmeye Erbaamız'dan yüzücü göndermeyelim diye hayal ediyorum. Niye Erbaa'dan Türkiye'de tüm dünyada tanınan bir futbolcu çıkarmayalım diye hayal kuruyorum. Ciddi geniş kapsamlı çalışmalarımız projelerimiz arasında var" açıklamasını yaptı.



"Erbaaspor marka değer olmaya başladı"



Erbaaspor'un gün geçtikçe isminin duyulduğunu ifade eden Karagöl, "Futbola tabii ki yatırım yapmadan olmaz. Gençlerin sporla ilgilenmesiyle alakalı düşüncelerim var. Bunun içinde de Erbaaspor'un yeri kat ve kat fazla. Çünkü Erbaaspor geçtiğimiz dönemlerde marka değer olmaya başladı. İsminden tüm Türkiye genelinde söz ettirmeye başladı. Erbaa'nın markası oldu. Şu an Erbaalı çocukların oynadığı takım diyoruz ama şu an bir tane Erbaalı futbolcu var. Benim eksik olarak gördüğüm nokta orası. Bir şekilde toplumun desteği olacak ama Erbaalı gençlerin oluşmasıyla büyüyen bir takım olması. Erbaaspor konusundaki eksik düşüncem bu" diye konuştu.



"Geniş spor kompleksleri oluşturacağız"



Başkan adayı Ertuğrul Karagöl, Erbaa'da geniş spor kompleksleri oluşturacaklarının altını çizerek, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:



"Sadece Erbaaspor anlamında söylersek olmaz. Güreş ihtisas ve gençlik spor kulüplerimiz var. Az önce bahsettiğim sadece futbol anlamında değil. Bizim şu an kapalı yüzme havuzumuz da yok. Spor anlamında eksiklik yaşıyor. Kapalı spor salonu anlamında güreşle ilgili eksiklik yaşıyoruz. Okçulukla alakalı çalışmalar var ama eksik. Tüm spor dallarıyla alakalı geniş spor kompleksi oluşturma hayalimiz var." - İSTANBUL

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İlçe Halkıyla Suriyeliler Arasında Kavga: 4 Yaralı, 3 Gözaltı

Kavgayı Unutup Müdahale Eden Polis Ekiplerine Saldırdılar: 6 Yaralı

Yeni Askerlik Sisteminin Detayları Netleşmeye Başladı

Son Dakika! Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Bitti