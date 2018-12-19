Ertuğrul Özkök'ün Annesi Vefat Etti
25 dakika önce
HÜRRİYET Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök'ün annesi Hafize Özkök (90) tedavi gördüğü Urla Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
HÜRRİYET Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök'ün annesi Hafize Özkök (90) tedavi gördüğü Urla Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök'ün annesi Hafize Özkök, palyatif bakım gördüğü Urla Devlet Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti. Hafize Özkök'ün cenazesi yarın öğle vakti Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bornova eski mezarlıkta 10 yıl önce hayatını kaybeden eşi Şükrü Özkök'ün yanında toprağa verilecek.
- İzmir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:38 Kaynak: DHA
Tekirdağ'da 3,1 Şiddetinde Deprem Oldu
Son Dakika! ABD Başkanı Trump, ABD Askerinin Suriye'den Neden Çekileceğini Duyurdu
27 Yaşındadaki Sperm Donörü, Genç Yaşında 18 Çocuk Babası Oldu
İşçi Emeklisi, Kendisini Bankacı Olarak Tanıtan Kadına 96 Bin TL'sini Kaptırdı