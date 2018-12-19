Son Dakika Haberleri: Ertuğrul Özkök'ün Annesi Vefat Etti

Ertuğrul Özkök'ün Annesi Vefat Etti

25 dakika önce

HÜRRİYET Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök'ün annesi Hafize Özkök (90) tedavi gördüğü Urla Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Ertuğrul Özkök'ün Annesi Vefat Etti, System.String[]
HÜRRİYET Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök'ün annesi Hafize Özkök (90) tedavi gördüğü Urla Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök'ün annesi Hafize Özkök, palyatif bakım gördüğü Urla Devlet Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti. Hafize Özkök'ün cenazesi yarın öğle vakti Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bornova eski mezarlıkta 10 yıl önce hayatını kaybeden eşi Şükrü Özkök'ün yanında toprağa verilecek.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:38 Kaynak: DHA

Urla, Ertuğrul Özkök, Güncel
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