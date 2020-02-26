Ertuğrul Sağlam: Allah'tan başka hiçbir güç bizi bu şampiyonluk yolunda geri koyamayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam: Allah'tan başka hiçbir güç bizi bu şampiyonluk yolunda geri koyamayacak - Son Dakika Spor

Ertuğrul Sağlam: Allah'tan başka hiçbir güç bizi bu şampiyonluk yolunda geri koyamayacak

6 saat önce

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Allah'tan başka hiçbir güç bizi bu şampiyonluk yolunda geri koyamayacak" dedi.

Ertuğrul Sağlam: Allah'tan başka hiçbir güç bizi bu şampiyonluk yolunda geri koyamayacak, System.String[]

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Allah'tan başka hiçbir güç bizi bu şampiyonluk yolunda geri koyamayacak" dedi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta en yakın takipçisi Manisa Futbol Kulübü'nün 7 puan önünde lider durumda olan Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, bugün Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya geldi. İlk olarak geçtiğimiz hafta deplasmanda 1-0 kazandıkları GMG Kırklarelispor ve pazar günü kendi sahasında karşılaşacakları İnegölspor'u değerlendiren Ertuğrul Sağlam, şampiyonluk yolunda iddialı konuştu.

Allah'tan başka hiçbir gücün Yılport Samsunspor'u şampiyonluk yolundan geri koyamayacağının altını çizen Ertuğrul Sağlam, "Çok güzel günler yaşıyoruz. Onun için mutluyum. Camiayı ve şehri tekrar bir araya getirmenin, herkesin sorumluluğun farkına varmasını, herkesin bu zorlu yolculukta bize moral ve motivasyon açısından destek vermesinin gururunu yaşıyoruz. Artık şehirde yaşayıp da Samsunsporluyum diyen herkes bu başarının bir kenarında olmak istiyor. Bunu görmek benim adıma çok büyük mutluluk. Bir defa başkanımız Yüksel Yıldırım'dan Allah razı olsun. O çok büyük sorumluluk aldı ve ülkede kimsenin yapamayacağı bir işi yapıp Samsunspor'u bir çıkmazın içerisinden çıkardı, bugünlere taşıdı. Böyle davaya inanmış ve büyük fedakarlık yapan, bu konuda başarı için hiçbir şeyi eksik etmeyen başkanımız olduğu sürece oyuncularımız iyice sorumluluk alıyorlar. İçeride ve dışarıda bütün maçları kazanıyorlar. Onların bu karakterli duruşları devam ettiği sürece, bizler buraya gelirken amacımızı ve hedefimizi ortaya koyduk ve canla başla çalışıyoruz" dedi.

Hedeflerine ulaşacaklarını anlatan Sağlam, "Rakiplerle mücadele ediyoruz. Arada bazen hakem hataları oluyor. İçeride bazı yaşadığımız ve gördüğümüz sıkıntılar var. Bunları bir kenara atarsak Allah'tan başka hiçbir güç bizi bu şampiyonluk yolunda geri koyamayacak. İnşallah bu işin sonunu da getireceğiz. Taraftarımızdan ve Samsunsporluyum diyen herkesten bu başarının kenarında olmasını istiyorum. Kalbi temiz olanın hikayesi mutlu bitiyor. Bizim de kalbimiz temiz, iyi niyetle mücadele ediyoruz. Herkes başarı için birbiriyle kenetlenmiş durumda. Dolayısıyla oluşturduğumuz bu sinerji bizi inşallah çok güzel yerlere getirecek" diye konuştu.


Ertuğrul Sağlam, İnegölspor, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:18 Kaynak: DHA
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