Ertuğrul Sağlam: "Bir an önce şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam: 'Bir an önce şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz' - Son Dakika Spor

Ertuğrul Sağlam: "Bir an önce şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz"

6 saat önce

0 kazandıkları GMG Kırklarelispor maçının ardından, bir an önce şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

Ertuğrul Sağlam:

0 kazandıkları GMG Kırklarelispor maçının ardından, bir an önce şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.


Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, deplasmanda 1-0 kazandıkları GMG Kırklarelispor maçını değerlendirdi. Galip gelerek 7 puanlık farkı koruduklarının altını çizen başarılı teknik adam, kalan 9 haftada şampiyonluk ipini göğüslemek istediklerini ifade etti.


Galip geldikleri için mutlu olduğunu belirten Ertuğrul Sağlam, "Konumumuz itibariyle bugün puan tahammülüne kaybımız olmadığı bir maç oynadık. En azından bir deplasman karşılaşmasını kayıpsız geçtik. Rakibimizle aramızdaki 7 puan farkı korumamız gerekiyordu. Karşımızda da özellikle kendi sahasında çok iyi oynayan ve çok baskılı oynayan bir takım vardı. Özellikle Süper Lig takımlarıyla oynadığı kupa karşılaşmalarında kendi sahasında iyi oynayan bir takımla oynadık. Bizim için zor bir maç oldu ama kayıpsız geçmesini bildik" dedi.


"Bir an önce şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz"


8 günde 3 zorlu maç oynadıklarını belirten Sağlam, şunları söyledi:


"Bugün taraftarlarımız da iyiydi. Onlara da teşekkür ediyoruz. Yolumuza kayıpsız geçmenin huzurunu yaşıyoruz. 8 günde 3 zorlu maç oynadık ve bunların 2 tanesi de zorlu deplasmanlardı. Deplasmanlarda da kazanmayı alışkanlık haline getirdik. İlki İnegölspor olmak üzere kalan 9 karşılaşmamızı da iyi geçip, biran önce şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Bugün üst düzey bir mücadele ortaya koyan oyuncularımıza da teşekkür ediyorum. GMG Kırklarelispor, kupa maçında Ankaragücü, Gaziantep FK ve Başakşehir gibi Süper Lig takımlarını eledi. Alınan bu galibiyeti küçümsememek gerekiyor. Yolumuza kayıpsız devam ediyoruz." - SAMSUN

Ertuğrul Sağlam, Kırklarelispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:31 Kaynak: İHA
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