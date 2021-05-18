Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, TFF 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında deplasmanda Altınordu'ya 1-0 kaybettikleri maçın ardından yaptığı konuşmada, "Bizim takımın kalitesi, inancı bu skorun üstesinden gelebilecek seviyede" dedi.

TFF 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Yılport Samsunspor, deplasmanda Altınordu'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam mücadeleyi değerlendirdi.

Ertuğrul Sağlam, "İki takımın da finale çıkmak için verdiği mücadele çift ayaklı maçlarda oyunun bazen temkinli oynanmasına, gol yememe adına ortaya durgun oyun çıkmasına sebep oluyor. Aslında iş istediğimiz gibi de gidiyordu. Çok gereksiz bir duran top golü yedikten sonra risk almaya başladık. Rakip kaleye daha fazla gitmeye başladık. Bununla beraber de arkada 1-2 tane açık verdik. Sonrasında oyuncu değişiklikleriyle oyunu biraz daha rakip alana yıktık. Üretmeye çalıştık ama çok başarılı olamadık, daha fazlasını bekliyordum. Rakip 10 kişi kalmadan önce oyun formatında çeşitli değişikliklere gittik. Oyunu kenarlara alıp kenarlardan ceza sahası içinde buluşturmaya çalıştık. Rakip merkezi çok kalabalık bir şekilde savunuyordu. Özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha fazla kaleye gelmeye başladık. Pozisyon da bulduk. Sonrasında bu baskılar rakibi hata yaptırdı ve penaltıyı bulduk. Atabilseydik çok iyi olacaktı, iyi bir skorla buradan ayrılacaktık. Fakat futbolda tabii böyle şeyler olabiliyor" dedi.

"Bizim takımın kalitesi, inancı bu skorun üstesinden gelebilecek seviyede"

Rövanş maçı için de konuşan Ertuğrul Sağlam, "Bizim takımın kalitesi, inancı bu skorun üstesinden gelebilecek seviyede. Ben futbolcu kardeşlerimize sonuna kadar inanıyorum ve güveniyorum ki Cumartesi günü çıkacaklar ve bu skorun üstesinden gelecekler. Samsunspor'u önce finale, sonra da Süper Lig'e çıkaracaklar. Bu inancım hala çok taze bir şekilde duruyor. İzleyici açısında çok keyifli bir karşılaşma olmadı. Rakibimizi bu maç için tebrik ediyorum. Hakemi de tebrik ediyorum güzel bir maç yönetti. Önümüzde çok fazla bir zaman yok. Cumartesi'ye kadar hem dinlenip hem de bize finali getirecek hazırlıkları yapıp inşallah Samsunspor taraftarlarını sevindireceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR