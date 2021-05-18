Ertuğrul Sağlam: "Bizim takımın kalitesi, inancı bu skorun üstesinden gelebilecek seviyede" - Son Dakika

Ertuğrul Sağlam: "Bizim takımın kalitesi, inancı bu skorun üstesinden gelebilecek seviyede"

18.05.2021 21:03
Ertuğrul Sağlam:

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, TFF 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında deplasmanda Altınordu'ya 1-0 kaybettikleri maçın ardından yaptığı konuşmada, "Bizim takımın kalitesi, inancı bu skorun üstesinden gelebilecek seviyede" dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, TFF 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında deplasmanda Altınordu'ya 1-0 kaybettikleri maçın ardından yaptığı konuşmada, "Bizim takımın kalitesi, inancı bu skorun üstesinden gelebilecek seviyede" dedi.

TFF 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Yılport Samsunspor, deplasmanda Altınordu'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam mücadeleyi değerlendirdi.

Ertuğrul Sağlam, "İki takımın da finale çıkmak için verdiği mücadele çift ayaklı maçlarda oyunun bazen temkinli oynanmasına, gol yememe adına ortaya durgun oyun çıkmasına sebep oluyor. Aslında iş istediğimiz gibi de gidiyordu. Çok gereksiz bir duran top golü yedikten sonra risk almaya başladık. Rakip kaleye daha fazla gitmeye başladık. Bununla beraber de arkada 1-2 tane açık verdik. Sonrasında oyuncu değişiklikleriyle oyunu biraz daha rakip alana yıktık. Üretmeye çalıştık ama çok başarılı olamadık, daha fazlasını bekliyordum. Rakip 10 kişi kalmadan önce oyun formatında çeşitli değişikliklere gittik. Oyunu kenarlara alıp kenarlardan ceza sahası içinde buluşturmaya çalıştık. Rakip merkezi çok kalabalık bir şekilde savunuyordu. Özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha fazla kaleye gelmeye başladık. Pozisyon da bulduk. Sonrasında bu baskılar rakibi hata yaptırdı ve penaltıyı bulduk. Atabilseydik çok iyi olacaktı, iyi bir skorla buradan ayrılacaktık. Fakat futbolda tabii böyle şeyler olabiliyor" dedi.

"Bizim takımın kalitesi, inancı bu skorun üstesinden gelebilecek seviyede"

Rövanş maçı için de konuşan Ertuğrul Sağlam, "Bizim takımın kalitesi, inancı bu skorun üstesinden gelebilecek seviyede. Ben futbolcu kardeşlerimize sonuna kadar inanıyorum ve güveniyorum ki Cumartesi günü çıkacaklar ve bu skorun üstesinden gelecekler. Samsunspor'u önce finale, sonra da Süper Lig'e çıkaracaklar. Bu inancım hala çok taze bir şekilde duruyor. İzleyici açısında çok keyifli bir karşılaşma olmadı. Rakibimizi bu maç için tebrik ediyorum. Hakemi de tebrik ediyorum güzel bir maç yönetti. Önümüzde çok fazla bir zaman yok. Cumartesi'ye kadar hem dinlenip hem de bize finali getirecek hazırlıkları yapıp inşallah Samsunspor taraftarlarını sevindireceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Futbol Federasyonu, Ertuğrul Sağlam, Samsunspor, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam: 'Bizim takımın kalitesi, inancı bu skorun üstesinden gelebilecek seviyede' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Gençler, devraldıkları bayrağı çok daha ileri seviyeye taşıyacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Gençler, devraldıkları bayrağı çok daha ileri seviyeye taşıyacak Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere kamera arkası pozlarını takipçileriyle paylaştı Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere kamera arkası pozlarını takipçileriyle paylaştı İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti Beşiktaş'ın Ghezzal rüyası sona eriyor! Fransızlar bonservis çıtasını çok yükseltti Beşiktaş'ın Ghezzal rüyası sona eriyor! Fransızlar bonservis çıtasını çok yükseltti Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak oldu Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak oldu Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı Site sakinlerinin yabani ot sandığı bitkiler, Hint keneviri çıktı Site sakinlerinin yabani ot sandığı bitkiler, Hint keneviri çıktı Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı

Son Dakika Haberleri
18:40 Enerji santralinde iki hafta arayla peş peşe yangın korkuttu!
17:59 İngiltere'de bir polis memuru, durdurmak için Filistin yanlısı protestocuların yanına gitti, onlara katıldı
17:47 Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!
17:43 Uzman isim açıkladı! İkinci doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor?
17:36 Galatasaray Yönetimi'nin, Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Başarılı teknik adam duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı
17:26 Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı
17:10 Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı
17:07 Altının kilogramı 500 bin 450 liraya çıktı
17:02 İmamoğlu sosyal medya üzerinden bildirdi: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz
16:35 Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı!
Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma: Anlaması çok basit Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma: Anlaması çok basit         
21:04
TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Altınordu, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Altınordu, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti         
20:51
Son Dakika: Galatasaray'da başkanlık seçimi 12-19 Haziran tarihlerinde yapılacak Son Dakika: Galatasaray'da başkanlık seçimi 12-19 Haziran tarihlerinde yapılacak         
20:37
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaşıyor! Maç başladı Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaşıyor! Maç başladı         
20:13
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi         
19:37
Son Dakika: 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenler aşılanmaya başlıyor Son Dakika: 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenler aşılanmaya başlıyor         
19:02
Korona tedavisi gören kadın, hastanenin yedinci katından atladı Korona tedavisi gören kadın, hastanenin yedinci katından atladı         
18:45
Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor! Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!         
17:48
Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu         
16:51
Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi         
16:17
Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi         
16:16
Trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Cinayet anı kamerada Trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Cinayet anı kamerada         
15:51
Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı         
14:43
Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!         
14:23
1,5 tonun üzerinde esrarın yakalandığı operasyonu Bakan Soylu'nun yönettiği ortaya çıktı 1,5 tonun üzerinde esrarın yakalandığı operasyonu Bakan Soylu'nun yönettiği ortaya çıktı         
14:02
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 21:18:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ertuğrul Sağlam: "Bizim takımın kalitesi, inancı bu skorun üstesinden gelebilecek seviyede" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement