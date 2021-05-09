Ertuğrul Sağlam: "Bu takım Süper Lig'e çıkacak"

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kazandıkları Adanaspor maçı sonrası, "Bu takım Allah'ın izniyle Süper Lig'e çıkacak. Yarından itibaren bugünün etkilerini üzerimizden atıp Play-Off maçlarına hazırlanacağız" dedi.

Samsunspor, ligin 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'u 2-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Samsunspor'un Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "70 puana ulaşmak bizim için önemliydi ama 3 takımda 70 puana ulaştı. Biz süper lig hayalimizi 25 Mayıs'a ertelemek zorunda kaldık. Birçok insana göre başarısız gözüküyoruz ama ligi şampiyon bitirenlere de aynı puandayız. Sadece bugün itibariyle Süper Lig'e çıkamadık. Oyuncularımıza, başkanımıza, taraftarımıza inanıyorum. Bu takım Allah'ın izniyle Süper Lig'e çıkacak. Yarından itibaren bugünün etkilerini üzerimizden atıp Play-Off maçlarına hazırlanacağız. Buna yürekten inanıyorum. Tabi çok şey konuşmak istiyorum ama bir taraftan susmak zorunda olduğumu biliyorum. Özellikle son dönemde futbol adına yaşananları benim güzel ülkem hak etmiyor. Bu futbol düzeninde kirlenmiş futbol düzeninde temiz kalabilmek şampiyonluktan daha değerli. Biz bunu yaptık. Tertemiz, dürüst bir şekilde maçlarımızı oynadık ve sonuca rıza gösterdik. Allah'ın izniyle bundan sonraki süreci güzel geçirip Samsunspor'u Süper Lig'e çıkaracağız" diye konuştu.

(Umutcan İşledici/ İHA)