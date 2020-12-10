Ertuğrul Sağlam, Bursaspor'a 13. kez rakip olacak - Son Dakika

Ertuğrul Sağlam, Bursaspor'a 13. kez rakip olacak

10.12.2020 10:30
Ertuğrul Sağlam, Bursaspor'a 13. kez rakip olacak, System.String[]

2010 yılında Bursaspor'un başında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yeşil-beyazlı takıma karşı bu hafta 13. kez rakip olacak.

2010 yılında Bursaspor'un başında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yeşil-beyazlı takıma karşı bu hafta 13. kez rakip olacak.

TFF 1. Lig'in 14. haftası dikkat çeken bir karşılaşmaya sahne olacak. 2010 yılında Bursaspor'un başında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve bir devrime imza atan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, eski takımına rakip olacak. 51 yaşındaki teknik adam, Bursaspor'a karşı bugüne kadar 12 kez rakip oldu. Kayserispor, Beşiktaş ve Eskişehirspor'un başındayken 1'i hazırlık müsabakası, 3'ü Türkiye Kupası, 8'i de Süper Lig karşılaşması olmak üzere toplam 12 maçta Bursaspor'a karşı mücadele eden Sağlam, 6 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 de beraberlik elde etti.

Bursaspor - Samsunspor mücadelesi cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. - BURSA

Ertuğrul Sağlam, Bursaspor'a 13. kez rakip olacak
Ertuğrul Sağlam, Bursaspor'a 13. kez rakip olacak

Spor Toto Süper Lig, Ertuğrul Sağlam, Samsunspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam, Bursaspor'a 13. kez rakip olacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Başvurular 4 Ocak'ta başlıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak Rusya'dan dünyaya meydan okuyan hamle: Putin komutasında balistik füze tatbikatı yapıldı Çocukların top oynamasına sinirlendi; sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı Cenaze anonslarının kaldırıldığı Edirne'de müzisyenler sokakta konser veriyor Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek Balıkçılara 3 metre mesafe kuralı geliyor! Genelgeden dakikalar önce Galata Köprüsü'nde yoğunluk Erdoğan'ın "Gayet iyi tanırım" dediği Biden Türkiye için tavizlere hazır Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak
Fatih Terim Luyindama'nın üzerini çizdi! 15 milyon euroluk teklif bekleniyor Fatih Terim Luyindama'nın üzerini çizdi! 15 milyon euroluk teklif bekleniyor         
10:25
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu         
09:59
Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti         
09:46
PSG, Neymar ve Mbappe ile sözleşme görüşmelerine başladı PSG, Neymar ve Mbappe ile sözleşme görüşmelerine başladı         
09:06
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı         
08:05
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok         
07:36
10 bin liradan fazla ceza yiyen alkollü sürücü şarkı söyleyip oyun oynadı 10 bin liradan fazla ceza yiyen alkollü sürücü şarkı söyleyip oyun oynadı         
02:49
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü Kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
00:48
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı         
18:45
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 10:47:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ertuğrul Sağlam, Bursaspor'a 13. kez rakip olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei