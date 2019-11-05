Ertuğrul Sağlam'dan son dakika Samsunspor açıklaması

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 31 puanlı lider Manisa Futbol Kulübü'nün ardından 25 puanla 2. sırada yer alan Yılport Samsunspor'un tecrübeli teknik adam Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getirdiği iddia edilmişti.



Teknik direktör İrfan Buz'un ayrılışından sonra taraftarın da özellikle takımın başında görmek istediği Sağlam, ligin 11. haftasında deplasmanda oynanan Zonguldak Kömürspor maçını da tribünden izlediği belirtilmişti.



Tecrübeli teknik adam Ertuğrul Sağlam'dan konu ile ilgili açıklama geldi. Başkan İsmail Uyanık'la fikir alışverişi yaptıklarını açıklayan Sağlam, Samsunspor'un teknik direktörlük konusunda kendine teklif yapılmadığını açıkladı.



Ertuğrul Sağlam'ın kişisel twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:



Geçtiğimiz günlerde Sayın Yüksel Yıldırım ve İsmail Uyanık ile fikir alışverişinde bulunmuş olmakla beraber, teknik direktörlük konusunda bir teklif olmamıştır ve dolayısıyla anlaşma haberleri doğru değildir. Samsunspor'un bendeki yeri hep özeldir, tüm Samsunsporlulara selamlar.