Ertuğrul Sağlam: "Efsane Başkan İbrahim Yazıcı'yı özlem ve rahmetle anıyorum"

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Bursaspor'da birlikte Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı merhum başkan İbrahim Yazıcı'yı unutmadı.

2009-2010 sezonunda Bursaspor'un başında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, o dönemdeki başkanı İbrahim Yazıcı'nın vefatının 8. yıl dönünümde anma mesajı yayımladı. Tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesaplarından Yazıcı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran, efsane Başkan İbrahim Yazıcı'yı vefatının 8. Yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyorum." - BURSA