Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, iyi oynamalarına rağmen sahadan galibiyetle ayrılamadıklarını söyledi.

Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Samsunspor'la iyi bir maç oynadık. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar üstün olan taraf bizdik. İnanılmaz pozisyonlar bulduk. Yakaladığınızı atmadığınız takdirde beraberlikler veya mağlubiyetler söz konusu oluyor." ifadelerini kullandı.

"Bugün çok iyi oynadık." diyen Yılmaz, "1-0 öndeyken Cem bir gol kaçırdı. Talihsiz bir şekilde arkadaşımız ofsaytı bozdu ve bir gol yedik. Bu ligin içerisinde var olmak için önümüzdeki maçlara bakmak zorundayız. Samsunspor aldığı bir puana sevindi, biz de kaybettiğimiz iki puana üzüldük. İlk 6'da yer alma gayreti içinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlam: "Namağlup serimiz devam ediyor"

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise Süper Lig yolunda zorlu bir karşılaşma oynadıklarına işaret ederek, "Karşımızda iyi bir takım vardı. Sahalarında zeminin de avantajını kullanıp, daha iyi oyun oynayabiliyorlar. Maçın böyle geçeceğini biliyorduk. Çok üst düzey bir oyun olmadı." diye konuştu.

Karşılaşmada çok fazla pozisyonun olmadığını dile getiren Sağlam, şunları kaydetti:

"Hata yapanın bunun bedelini ağır ödeyebileceği bir karşılaşmaydı. Biz hata yaptık ve golü yedik. Sonrasında oyuncu değişiklikleri ile biraz oyuna hakim olmaya çalıştık, risk aldık. Sonrasında golü bulduk. Daha sonrasında ikinciyi bulmak için de çaba sarf ettik. İki puan kaybettiğimiz bir karşılaşma oldu. 1-0 gerideyken son dakikalarda bulduğumuz gol üzüntümüzü bir nebze hafifletti."

Sağlam, hakemle alakalı çok şey söylemek istediğini ama kendini tuttuğunu belirterek, "Sonuçta yolumuza devam ediyoruz. Namağlup serimiz devam ediyor. Haftaya Adana Demirspor ile zorlu bir maç oynayacağız. O maçı sahamızda kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara Keçiörengücü'nü tebrik eden Sağlam, şöyle konuştu:

"Bir konuda fikrimi söylemek istiyorum. Federasyonumuz maçlarda tribünlerde 25'er kişiye izin veriyor. Bence 25 kişiyi hiç statlara almasınlar. Çünkü futbol adına hiç hoş olmayan, çok nahoş, tasvip etmeyeceğimiz durumlarla karşılaşılabiliyor. Çok sıkıntılı bir durum var. Birçok statta bu karşımıza çıkıyor. Orada insanların birbirlerine davranışları, müdahaleleri, söylemleri... İnanın futbol adamı olarak çok üzülüyorum. Bence federasyon bunu düşünmeli ve bir tedbir almalı ya da tamamen statlara girişi kapatmalı."