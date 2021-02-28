Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor maçının ardından - Son Dakika

Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor maçının ardından

28.02.2021 16:23
Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, iyi oynamalarına rağmen sahadan galibiyetle ayrılamadıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, iyi oynamalarına rağmen sahadan galibiyetle ayrılamadıklarını söyledi.

Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Samsunspor'la iyi bir maç oynadık. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar üstün olan taraf bizdik. İnanılmaz pozisyonlar bulduk. Yakaladığınızı atmadığınız takdirde beraberlikler veya mağlubiyetler söz konusu oluyor." ifadelerini kullandı.

"Bugün çok iyi oynadık." diyen Yılmaz, "1-0 öndeyken Cem bir gol kaçırdı. Talihsiz bir şekilde arkadaşımız ofsaytı bozdu ve bir gol yedik. Bu ligin içerisinde var olmak için önümüzdeki maçlara bakmak zorundayız. Samsunspor aldığı bir puana sevindi, biz de kaybettiğimiz iki puana üzüldük. İlk 6'da yer alma gayreti içinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlam: "Namağlup serimiz devam ediyor"

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise Süper Lig yolunda zorlu bir karşılaşma oynadıklarına işaret ederek, "Karşımızda iyi bir takım vardı. Sahalarında zeminin de avantajını kullanıp, daha iyi oyun oynayabiliyorlar. Maçın böyle geçeceğini biliyorduk. Çok üst düzey bir oyun olmadı." diye konuştu.

Karşılaşmada çok fazla pozisyonun olmadığını dile getiren Sağlam, şunları kaydetti:

"Hata yapanın bunun bedelini ağır ödeyebileceği bir karşılaşmaydı. Biz hata yaptık ve golü yedik. Sonrasında oyuncu değişiklikleri ile biraz oyuna hakim olmaya çalıştık, risk aldık. Sonrasında golü bulduk. Daha sonrasında ikinciyi bulmak için de çaba sarf ettik. İki puan kaybettiğimiz bir karşılaşma oldu. 1-0 gerideyken son dakikalarda bulduğumuz gol üzüntümüzü bir nebze hafifletti."

Sağlam, hakemle alakalı çok şey söylemek istediğini ama kendini tuttuğunu belirterek, "Sonuçta yolumuza devam ediyoruz. Namağlup serimiz devam ediyor. Haftaya Adana Demirspor ile zorlu bir maç oynayacağız. O maçı sahamızda kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara Keçiörengücü'nü tebrik eden Sağlam, şöyle konuştu:

"Bir konuda fikrimi söylemek istiyorum. Federasyonumuz maçlarda tribünlerde 25'er kişiye izin veriyor. Bence 25 kişiyi hiç statlara almasınlar. Çünkü futbol adına hiç hoş olmayan, çok nahoş, tasvip etmeyeceğimiz durumlarla karşılaşılabiliyor. Çok sıkıntılı bir durum var. Birçok statta bu karşımıza çıkıyor. Orada insanların birbirlerine davranışları, müdahaleleri, söylemleri... İnanın futbol adamı olarak çok üzülüyorum. Bence federasyon bunu düşünmeli ve bir tedbir almalı ya da tamamen statlara girişi kapatmalı."

Ertuğrul Sağlam, KEÇİÖRENGÜCÜ, Samsunspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Karacayı vurup parçalara ayıran 7 kişi suçüstü yakalandı Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor Bahamalar'daki sahilde üzerinde Rusça yazılar olan gizemli bir titanyum küre bulundu
Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti         
00:20
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam         
23:53
Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı         
22:35
Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi         
21:59
Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum         
20:29
Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor         
18:09
Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü         
17:02
İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı         
16:57
Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu         
15:56
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu         
15:45
Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu         
15:37
Hevesle internetten beğenip otomobil satın alan kadın hayatının şokunu yaşadı! Her şey çıkan beyaz dumanla başladı Hevesle internetten beğenip otomobil satın alan kadın hayatının şokunu yaşadı! Her şey çıkan beyaz dumanla başladı         
11:49
Abdurrahim Albayrak, Mohamed'in bonservisinin hemen alınmasını isteyen taraftara sosyal medyadan cevap verdi Abdurrahim Albayrak, Mohamed'in bonservisinin hemen alınmasını isteyen taraftara sosyal medyadan cevap verdi         
11:47
Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti         
10:16
Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı         
09:49
Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı         
09:12
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2021 05:25:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei