Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

03.01.2021 22:36
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TFF 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 2-1 mağlup eden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, kendileri için bugün kazanmanın önemli olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 2-1 mağlup eden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, kendileri için bugün kazanmanın önemli olduğunu söyledi.

Sağlam, ilk yarıda oynadıkları son maçta puan kaybetmedikleri için mutlu olduğunu dile getirdi.

2021'deki ilk maçlarını oynadıklarına işaret eden Sağlam, "Amacımız kesinlikle kazanmaktı ve puan kaybına tahammülümüz yoktu. Rakibimizin içerisinde bulunduğu durum, son maçlarını kaybetmesi ve sonrasında puan sıralamasında aşağılara gelmesi maçı onlar için de biraz daha önemli hale getirdi. Bundan önce oynadığımız iç saha maçlarına nazaran daha az pozisyona girip daha az ürettik." diye konuştu.

Sağlam, ofansif olarak zenginlik oluşturamadıklarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Maçın ikinci yarısında pozisyonlarımız da vardı ama oyun maalesef çok durdu. Oynayamadık, tempoyu tam artıracağımız zaman oyun durdu. Fakat bizim için bugün kazanmak çok önemliydi. Sezon başı maç başına 2 puan ortalamasını tutturmayı hedeflemiştik. Son 10 yılda bu ortalamayı tutturan takımlar ligi şampiyon bitirmiş. Öyle bir ortalama da önümüze çıktı. Hedefimiz bugün kazanıp ligin ilk devresini 33 puanla bitirmekti. Son dakikalarda dahi olsa kazanmak bizim için önemliydi. Daha erken maçı koparmak ve daha rahat bir maç izlemeyi biz de isterdik de olmadı. Oyuncularıma galibiyet ve mücadeleleri için tebrik ediyorum. Maçı bırakmadan sonuna kadar savaştılar."

Özü: "Hakemin iyi niyetli olduğuna inanmıyorum"

Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü ise maç boyunca topa Samsunspor'un sahip olduğunu ancak oyunun dengeli geçtiğini söyledi.

Pozisyonun az olduğu bir oyun oynandığını anlatan Özü, şunları kaydetti:

"Hakem, oyunun içinde bize gösterdiği kartların aynısını rakibimize göstermemesi, maçın sonunda 8 dakika uzatması, futbolcumuz Celil Yüksel'e yapılan faulün ardından penaltı çalmaması ama rakibimize çok rahat penaltı vermesi... Böyle bir yönetim sergiledi. Ben hakemin iyi niyetli olduğuna inanmıyorum. En azından 1 puanı hak ettiğimize inanıyorum. Futbolcularımızın mücadelesine yazık oluyor. Bizler kilometrelerce yol geliyoruz, herkes ekmeğin peşinde, bu tecrübedeki hakemin bunu yapmaması gerekiyor."

Maçın ardından

Ertuğrul Sağlam, Samsunspor, oyunlar, Maç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor


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