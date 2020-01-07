Ertuğrul Sağlam: "Hedefimiz Samsunspor'u ait olduğu yere taşımak" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam: 'Hedefimiz Samsunspor'u ait olduğu yere taşımak' - Son Dakika Spor

Ertuğrul Sağlam: "Hedefimiz Samsunspor'u ait olduğu yere taşımak"

6 saat önce

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Sağlam:

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Samsun'un memleketi ve yuvası olduğunu dile getiren Sağlam, "Dolayısıyla tekrar burada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz, sorumluluğunu taşıyoruz. Hedefimiz belli. Nisanın sonunda 1. Lig'e çıkmak ve daha sonra Süper Lig'e çıkmak. Samsunspor'u ait olduğu yere taşımak. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz, taraftarımızın endişesi olmasın. 2 takviyemiz oldu takıma ve 3 takviyemiz daha olacak. Takımımızı bu zorlu mücadelede destekleyecek kadromuz olacak. Çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.


İhlas Haber Ajansı, Ertuğrul Sağlam, Samsunspor, Belek, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kolarov, Roma ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı
Ryan Babel'in menajeri açıkladı: Transfer için Ajax'la görüşüyoruz Burak Yılmaz'dan Cenk Tosun ve Arda Turan için çarpıcı mesaj Arda Turan'dan ayrılık açıklaması: Yeni bir sayfa açmak istedim

Son Dakika Haberleri
16:56 Max Verstappen, "Red Bull ile yola devam" dedi - Son Dakika Spor
16:56 Burak Yılmaz Sivas maçını kazanırsak şampiyonluğun en büyük adayıyız (3) - Son Dakika Spor
16:56 Antalyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları - Son Dakika Spor
16:55 Burak Yılmaz Sivas maçını kazanırsak şampiyonluğun en büyük adayıyız (2) - Son Dakika Spor
16:50 2020 yılı FIFA hakemlerinin kokartları takıldı - Son Dakika Spor
16:13 Kolarov, Roma ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı - Son Dakika Spor
15:11 Ryan Babel'in menajeri açıkladı: Transfer için Ajax'la görüşüyoruz - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 16:58:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ertuğrul Sağlam: "Hedefimiz Samsunspor'u ait olduğu yere taşımak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]