Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Samsun'un memleketi ve yuvası olduğunu dile getiren Sağlam, "Dolayısıyla tekrar burada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz, sorumluluğunu taşıyoruz. Hedefimiz belli. Nisanın sonunda 1. Lig'e çıkmak ve daha sonra Süper Lig'e çıkmak. Samsunspor'u ait olduğu yere taşımak. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz, taraftarımızın endişesi olmasın. 2 takviyemiz oldu takıma ve 3 takviyemiz daha olacak. Takımımızı bu zorlu mücadelede destekleyecek kadromuz olacak. Çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.



