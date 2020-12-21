Ertuğrul Sağlam: "İlk devreyi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" - Son Dakika

Ertuğrul Sağlam: "İlk devreyi en iyi yerde bitirmek istiyoruz"

21.12.2020 19:49
Ertuğrul Sağlam:

0 kazandıkları Boluspor maçının ardından kalan 2 maçı da kazanıp, ligin ilk devresini üst sıralarda bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

0 kazandıkları Boluspor maçının ardından kalan 2 maçı da kazanıp, ligin ilk devresini üst sıralarda bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sahasında ağırladığı Boluspor'u tek golle geçmeyi başaran Samsunspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

"İlk devreyi en iyi yerde bitirmek istiyoruz"

Çok önemli bir 3 puan aldıklarının altını çizen Ertuğrul Sağlam, "Çok stresli bir haftayı geride bıraktık. Bu süreçte Bursaspor, Balıkesirspor ve Boluspor ile karşılaştık. Bu maç öncesi kalan 3 maçı da kazanıp, ilk devrenin son kısmında puan kaybı yaşamak istemiyorduk. 3 maçta alacağımız 9 puan bizi ligin ilk 3 sırasına ya da daha yukarılara taşıyacak. Amacımız ne şekilde olursa olsun devrenin son maçlarını kayıpsız geçmekti. İlkini bugün kayıpsız geçtik. Rakibimiz lige kötü başladı ama sonra hoca değişikliği ile birlikte son 5 maçta 10 puan toplamıştı. Geniş bir kadroları var. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Geçtiğimiz haftalardaki sıkıntılarımız bu maçta da hortladı. Bugün de çok net gol pozisyonumuz vardı. Maalesef kaçırdık. Maçı daha erken koparabilecek ve rahat hale getirebilecek pozisyonları da ürettik. Maalesef 90+5'e kadar taraftarımıza sıkıntılı bir maç seyrettirdik. Bugün kazanmak önemliydi. Kalan 2 maçımızdan da 3 puanla ayrılıp, devre arasında da gerekli takviyeleri yapıp, inşallah sakatlarımızın da aramıza katılmasıyla Samsunspor olarak çok daha iyi bir takım olmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor. Oyuncularımıza mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Boluspor'a da bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum" dedi. - SAMSUN

Ertuğrul Sağlam: İlk devreyi en iyi yerde bitirmek istiyoruz

Ertuğrul Sağlam, Samsunspor, Boluspor, Maç, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam: 'İlk devreyi en iyi yerde bitirmek istiyoruz' - Son Dakika Spor


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