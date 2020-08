Ertuğrul Sağlam'ın hedefi Süper Lig

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Tek hayalimiz, Samsunspor'u uzun yıllar hayalini kurduğu Süper Lig'e taşımak" dedi.

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor'da 1. ve 2. etap kamplarını değerlendiren Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, iki kampta da oyuncularının mükemmel çalıştıklarını ve fiziksel olarak istedikleri seviyeye geldiklerini söyledi. Transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Sağlam, önemli açıklamalarda bulundu.

Pazar gününden itibaren çalışmaların Nuri Asan Tesisleri'nde devam edeceğini belirten Ertuğrul Sağlam, "20 Temmuz'da başladığımız ve ilk etabını 30 Temmuz'da bitirdiğimiz, daha sonra bir bayram arası verip, 04 Ağustos'da başlayıp devam eden kampımız, birkaç gün önce Gerede'den Bolu'ya değişen otel, ortam ve atmosferle beraber bugün son gününü yaşıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızı da 23 Ağustos Pazar gününden sonra Samsun'da kendi tesislerimizde devam edecek. Hazırlık dönemimiz mükemmel geçti. Biz diğer takımlardan erken başladık. Çünkü 15 Mart'tan 15 Temmuz'a kadar yaklaşık 4 ay kendi çapımızda antrenmanlar yapmaya çalıştık. Arada tesislerde 3 hafta antrenman yaptık. Birkaç gün bir araya geldik. Sonra tekrar dağıldık. Oyuncularımıza bireysel olarak antrenmanlarını gönderdik. Kendileri çalışabildikleri kadar çalıştılar. Şöyle bir gerçekle yüz yüze geldik: Bizim önümüzdeki sene TFF 1. Lig'de mücadele edeceğimiz rakiplerimizin de tamamına yakını 19 Temmuz tarihine kadar, play- off oynayanlarda yaklaşık 7-8 gün daha maçlara devam ettiler. Dolayısıyla bizden fiziksel anlamda sezonu çok daha önde bitirdiler. Biz de bu açığı kapatmak için hem 4 aylık vermiş olduğumuz aradaki performans kaybını ve fiziksel kayıpları ortadan kaldırmak, daha sonra gireceğimiz mücadelede rakiplerimizle başa baş mücadele etmek hatta onlardan daha iyi mücadele etmek için fiziksel anlamda toparlanmamız gerekiyordu. İlk bölümde bu toparlanma sürecini yaşadık. İkinci bölümde tempoyu biraz daha arttırdık. Daha yoğun çalışmaya başladık" diye konuştu.

"Tek hayalimiz, Samsunspor'u uzun yıllar hayalini kurduğu Süper Lig'e taşımak"

Samsunspor'u Süper Lig'e taşımak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getiren başarılı teknik adam Ertuğrul Sağlam, "Kampımız mükemmel geçti. Her çalışanımız, her birimimiz işlerini çok iyi yaptılar. Ben iki kamp sonrasında gerçekten çok keyifliyim. Önümüze çok daha huzurla ve rahatla bakabiliyorum. İnşallah her şey güzel olacak. Tek bir amacımız ve tek bir hedefimiz var. O da Samsunspor'un uzun yıllardır hayalini kurduğu Süper Lig'e taşımak. Yıllardır üzülen taraftarlarımız maalesef zaman zaman çok sıkıntılı anlar ve günler yaşadılar. Onların yüzünü güldürmek istiyoruz. Söz verdiklerimiz var. Samsunspor aşkıyla yanıp tutuşan ve hayattan göçüp giden kardeşlerimiz var. Onlara verdiğimiz sözleri tutmak açısından da bizim bu seneyi hep beraber çalışarak, birbirimize kenetlenerek, birbirimize destek olarak şampiyon bitirme amacımız var. İnşallah bu amaca biz sezon sonunda ulaşacağız ve Samsunspor'u layık olduğu Süper Lig'e taşıyacağız" diye konuştu.

"Planladığımız 2 hazırlık maçı iptal oldu"

Planlanan hazırlık maçlarının iptal oluşundan da bahseden Sağlam, "İkinci etaptaki amaçlarımızdan bir tanesi de 2 tane hazırlık maçı oynayıp, en azından fiziksel olarak nereye geldik, oyuncularımızla kendi sistemimizle alakalı, oyun anlayışımızla alakalı antrenmanlarda çalıştığımızı maçta 'ne derece uygulayabiliyoruz' bunu görme açısından 2 hazırlık maçı planlamıştık. Bir tanesi Elazığspor'un kampa gelemiyor olmasından dolayı ertelendi. Kocaelispor maçı da maalesef takım içerisinde yaşadığımız bir oyuncumuzda çıkan Kovid-19 tespiti sonrasında maçı iptal etmek zorunda kaldık. Kampta bir tek hazırlık maçı eksiğimiz oldu. Bunun yanında çocuklar gerçekten mükemmel çalıştılar. Fiziksel olarak çok istediğimiz seviyeye geldiler. Maçların 19-20 Eylül haftasında başlayacağını düşünürsek yaklaşık önümüzde 1 aya yakın süre olacak. Bu süre içerisinde daha da çalışacağız. Fiziksel olarak daha iyi seviyeye geleceğiz" şeklinde konuştu.

"Yakın zamanda birkaç transferi bitirip daha da keyifleneceğiz"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Ertuğrul Sağlam, şunları söyledi: "Dileğimiz, istediğimiz oyuncuların da biran önce takıma katılıp tam takım halinde bundan sonraki süreci devam ettirmek olacak. Yönetimimiz çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Tabii ki, iyi oyuncular almak istiyoruz. İyi oyuncular almak isterken de önümüze bazı engeller çıkıyor. Zaman zaman farklı sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Ama birkaç oyuncuyla alakalı son aşamaya geldik diyebiliriz. İnşallah bu oyuncuları da hem yabancı hem de içeride yerli alternatiflerimizi, yerli oyuncu portföyümüzü, takım içerisindeki kaliteli yerli oyuncu sayısını biraz daha arttırabilirsek, hem takım içerisindeki forma rekabetini biraz daha üst seviyeye çıkartırız hem de bu oyuncuların direkt katkısıyla beraber sezon içerisinde yaşayacağımız cezalar, sakatlıklar halinde kadroda alternatif oyuncuların daha fazla ve çeşitli olmasının faydalarını göreceğiz. Ben birkaç gün içerisinde birkaç tane transferimizin bitip hem içeride bizlerin hem de taraftarımızın daha keyifli olacağını düşünüyorum." - SAMSUN