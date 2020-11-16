Ertuğrul Sağlam'ın Covid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Ertuğrul Sağlam'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

16.11.2020 18:43
Ertuğrul Sağlam'ın Covid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Yılport Samsunspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Açıklamada, "Bugün genel menajerimiz Mustafa Aztopal ve teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın semptomatik belirtiler göstermesi neticesinde yapılan testlerinin pozitif çıktığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Tedavilerine ve ev izolasyonlarına hemen başlanan ve genel sağlık durumları iyi olan teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve genel menajerimiz Mustafa Aztopal'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçtiğimiz günlerde semptomatik belirtiler neticesinde yapılan testleri sonucunda Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan başkanımız Yüksel Yıldırım ve başkan yardımcımız Mustafa Kemal Erkanat'ın ev izolasyonları ve tedavileri devam etmekte, genel sağlık durumları ise iyi seyretmektedir. Yine aynı tarihte testi pozitif çıkan Samsunspor Kulübü Basketbol Şubemizin Başkanı Jasper Yıldırım ise tamamen iyileşmiş ve herhangi bir belirtisi kalmamıştır. Tüm başkan ve yöneticilerimize acil şifalar ve sağlıklı geri dönüşler diliyoruz" denildi.


Ertuğrul Sağlam'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
Ertuğrul Sağlam'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Teknik Direktör, Ertuğrul Sağlam, Koronavirüs, Samsunspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam'ın Covid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


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