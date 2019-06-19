Son Dakika Haberleri: Ertuğrul Sağlam'ın kuzeninin organları hastalar için umut oldu
Son Dakika Güncel Haber

Ertuğrul Sağlam'ın kuzeninin organları hastalar için umut oldu

1 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Sibel Üstün'ün (35) organları nakil bekleyen hastalar için bağışlandı.

Ertuğrul Sağlam'ın kuzeninin organları hastalar için umut oldu, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Sibel Üstün'ün (35) organları nakil bekleyen hastalar için bağışlandı. Düzenlenen cenaze törenine, Üstün'ün kuzeni, teknik direktör ve eski milli futbolcu Ertuğrul Sağlam da katıldı.
AK Parti Kuşadası eski İlçe Başkanı, iş insanı İbrahim Üstün'ün kız kardeşi Sibel Üstün, geçen 16 Haziran'da evde aniden fenalaştı. Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Üstün'ün beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Üstün, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Üstün'ün dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların durumu bildirdiği ailesi, Üstün'ün tüm organlarını bağışladı. Hastane yönetiminin durumu İzmir Organ Nakli Merkezi'ne bildirmesi üzerine sistemde kayıtlı organ bekleyenler arasında hastalar tarandı. Saat 03.00 sıralarında Söke'ye gelen İzmir Organ Nakli Merkezi doktorları, Üstün'ün bağışlanan organlarından uygun durumda olan kalp, karaciğer, akciğer ve böbreklerini, nakil bekleyen uygun hastalara nakledilmek üzere aldı. Üstün için bugün öğlen Kuşadası Hatice Hanım Camisi'nde, cenaze töreni düzenlendi. Törene Üstün'ün ailesi, yakınları, siyasiler, iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Üstün'ün kuzeni, teknik direktör ve eski milli futbolcu Ertuğrul Sağlam katıldı. Sağlam, Üstün Ailesi ile birlikte cenazede taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Üstün'ün cenazesi Kuşadası Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:44 Kaynak: DHA
beyin ölümü, aydın, kuşadası, nak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Yeni askerlik sistemiyle ilgili nihai oylama 25 Haziran'da yapılacak Son Dakika! Bakan Pakdemirli, Araklı'daki sel faciasında ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki fark açılıyor? İşte Konda araştırmanın anket sonucu HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 18:02:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ertuğrul Sağlam'ın kuzeninin organları hastalar için umut oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]