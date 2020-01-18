Ertuğrul Sağlam: "İnşallah mutlu sona ulaşacağız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam: 'İnşallah mutlu sona ulaşacağız' - Son Dakika Spor

Ertuğrul Sağlam: "İnşallah mutlu sona ulaşacağız"

6 saat önce

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, şampiyonluk hedefine odaklandıklarını belirterek, "İnşallah mutlu sona ulaşacağız" dedi.

Ertuğrul Sağlam:

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, şampiyonluk hedefine odaklandıklarını belirterek, "İnşallah mutlu sona ulaşacağız" dedi.


Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, deplasmanda 2-0 kazandıkları Pendikspor maçını değerlendirdi. Ertuğrul Sağlam, "Bu maçın zor olacağını biliyorduk. Çünkü Pendikspor iyi bir takım. Kendi sahasında da iyi oynayan bir takım. Dolayısıyla bundan sonra oynayacağımız 15 maçın hepsi öneme sahip çok ciddi maçlar olacak. Grupta bazı takımlar şampiyonluk, bazı takımlar Play-Off, Şanlıurfaspor takımının haricinde de bazı takımlarda küme düşmeme mücadelesi veriyor. Dolayısıyla her oynadığımız maçta rakipler kendi hedeflerine uygun mücadeleyi sahaya yansıtıyorlar. Bugün de böyle oldu, önümüzdeki hafta Başkent Akademi maçında da böyle olacak. Diğer maçlarda da farklı olmayacak. Biz hedefe ulaşacaksak rakiplerimizden daha fazla mücadele etmemiz, savaşmamız, istememiz gerekiyor. Bazı noktalarda eksik kaldık ama zorlu maçı kayıpsız geçmesini de bildik" diye konuştu.


Sezon sonunda mutlu son


Sezon sonunda mutlu sona ulaşacaklarını ifade eden Ertuğrul Sağlam, "Bundan sonra her rakip bizim için liderle oynayacak farklı motivasyona sahip olacaklar. İkinci yarıya başlarken amacımız 17 maçın hepsini kazanmaktı. Kazanırsak bu işin sonunda şampiyon olacağız. Biz inandık. Bu hedef doğrultusunda olaya odaklandık ve sonucunda inşallah mutlu sona ulaşacağız. Taraftarlarımızda bizi burada yalnız bırakmadılar. Başkent Akademi maçında taraftarlarımız inşallah şampiyon takımın şampiyon taraftarı gibi stadı dolduracağını düşünüyorum. Bugün yeni transferlerimizin 3'ünü kullanma şansı bulduk. Burak Çalık'ı da pazartesi günü Samsun'da imza atmasını bekliyoruz. Bu maçta sakatlanarak oyundan çıkan Erkam Reşmen'in sakatlığını doktorla görüşeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Ertuğrul Sağlam, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 06:07 Kaynak: İHA
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