"Korona virüsü atlatan bir oyuncunun eski performansına ulaşması en az 1 ay" - Son Dakika

"Korona virüsü atlatan bir oyuncunun eski performansına ulaşması en az 1 ay"

26.10.2020 13:28

Korona virüsten en fazla etkilenen takımlardan biri olan Samsunspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, her hafta en az 6-7 oyuncudan faydalanamadıklarının altını çizerek, "Korona virüsü atlatan bir oyuncunun eski performansına ulaşması en az 1 ay" dedi.

Korona virüsten en fazla etkilenen takımlardan biri olan Samsunspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, her hafta en az 6-7 oyuncudan faydalanamadıklarının altını çizerek, "Korona virüsü atlatan bir oyuncunun eski performansına ulaşması en az 1 ay" dedi.

TFF 1. Lig'de başı korona virüs ile belada olan Samsunspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam durum değerlendirmesi yaptı. Ligin 2. haftasından itibaren an az 6-7 oyuncudan Covid-19 ve sakatlıklar nedeniyle faydalanamadıklarının altını çizen Sağlam, takımına ve kadrosuna güvendiğini belirterek, kötü süreci en az hasarla geçtiklerini ifade etti.

"HER HAFTA SIFIRDAN TAKIM YAPIYORUZ"

Yaşanan talihsizlikler nedeniyle her hafta sıfırdan takım yapmak zorunda kaldıklarını vurgulayan Ertuğrul Sağlam, "Son maçta Boli ve Tomene'den sakatlık yüzünden faydalanamadık. Yalçın Kılınç, Buğra Çağıran, Gökhan Alsan ve Plumain'in korona virüse yakalandığı için aramızda olmayışı nedeniyle Ankara Keçiörengücü maçında 6 oyuncumuzdan faydalanamadık. Bu senaryonun ligin 2. haftasından beri devam etmesi bizi çok olumsuz etkiledi. Her hafta yeni bir kadro yapmak, her hafta 6-7 oyuncuyu değiştirip, maçı oynamak çok kolay bir iş değil. Maalesef bu süreci bir şekilde geçirdik. Sıkıntılar ve çok büyük problemlerle geçirdik. 7 maç sonunda geldiğimiz nokta ve aldığımız puan bence çok önemli. Dışarıdaki insanlar içeride neler yaşadığımızı bilmiyorlar. Bazen haksız eleştiri yapıyorlar. Durumumuzu izah ediyorum. İlk hafta zaten takım tam değildi. 2. haftadan itibaren her hafta ortalama 7 oyuncudan mahrum oynamak kolay değil. Bir hafta oynuyorsunuz, haftaya tekrar takımı bozuyorsunuz, sıfırdan bir takım yapıyorsunuz. O hafta bitiyor, yeniden başlıyorsunuz, sıfırdan yeni bir takım yapıyorsunuz. Buna rağmen oyuncuların performansından ve mücadelesinden memnunun. Daha güzel olacağına inanıyorum. Ben takımımı biliyorum, kadromu biliyorum. O yüzden çok da endişe duymuyorum" diye konuştu.

"KORONA VİRÜSÜ ATLATAN BİR OYUNCUNUN ESKİ PERFORMANSINA ULAŞMASI EN AZ 1 AY"

Korona virüse yakalanan bir futbolcunun eski performansına kavuşması için 1 ay geçmesi gerektiğine de değinen Sağlam, şunları söyledi:

"Bu kadar sıkıntı ve problem içerisinde sorunlar yaşadık. Bazen oyunu tutturamadık, bazen iyi mücadele vermedik. Korona virüse yakalanan bir oyuncunun eski performansına ulaşma süresi en az 1 ay. Son maçta oynayan oyuncularımızdan Caner Arıcı, Kerem Öztürk, Veli Çetin, Erkam Reşmen, Savicevic, Burak Çalık, Gyasi ve Nadir Çiftçi korona virüsünden çıkmış ve fiziksel olarak kaliteleri de tam üst düzey maç oynayacak seviyede değil. Bunlarla mücadele ettik ama Allah'a şükürler olsun, bu süreci en az hasarla atlattığımızı düşünüyorum. Yolumuza devam edeceğiz. Daha fazla çalışacağız. Arkadaşlarımız da yavaş yavaş aramıza katılıyor. Sakatlarımız da aramıza katılınca çok daha iyi bir takım olacağız."

25 kişilik Samsunspor kadrosunda bu zamana kadar korona virüse yakalanan isimler ise şunlar:

"Nurullah Aslan, Kerem Can Akyüz, Yalçın Kılınç, Caner Arıcı, Veli Çetin, Erkam Reşmen, Vukan Savicevic, Gökhan Alsan, Buğra Çağıran, Ahmethan Köse, Burak Çalık, Plumain, Nadir Çiftçi ve Gyasi."

(Erdi Demür/İHA)

Korona virüsü atlatan bir oyuncunun eski performansına ulaşması en az 1 ay
Korona virüsü atlatan bir oyuncunun eski performansına ulaşması en az 1 ay

Ertuğrul Sağlam, Gökhan Alsan, Koronavirüs, Samsunspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Korona virüsü atlatan bir oyuncunun eski performansına ulaşması en az 1 ay' - Son Dakika Spor

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