Ertuğrul Sağlam: "Mart ayı sonu gelmeden farklı şeyler konuşabiliriz" - Son Dakika

Ertuğrul Sağlam: "Mart ayı sonu gelmeden farklı şeyler konuşabiliriz"

25.02.2021 10:35
Ertuğrul Sağlam:

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, önlerindeki 4 maçı da kayıpsız geçtikleri takdirde mart ayının sonu gelmeden Süper Lig hedeflerini gerçekleştirebileceklerini açıkladı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, önlerindeki 4 maçı da kayıpsız geçtikleri takdirde mart ayının sonu gelmeden Süper Lig hedeflerini gerçekleştirebileceklerini açıkladı.

Süper Lig mücadelesinde yoluna dolu dizgin devam eden Samsunspor, son olarak kendi sahasında Eskişehirspor'a gol olup yağdı. Ligde son 10 maçtır yenilmeyen kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, önlerindeki Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor, Altınordu ve Giresunspor maçlarını geçtikleri takdirde mart ayının sonu gelmeden şampiyon olabileceklerini vurguladı.

"Mart'ın sonu gelmeden farklı şeyler konuşabiliriz"

Önlerinde kritik bir dönemeç olduğunun altını çizen Ertuğrul Sağlam, "Cuma günkü antrenmanın ardından Keçiörengücü maçı için Ankara'ya hareket edeceğiz. Pazar günü hayati bir maça çıkacağız. Eskişehirspor maçındaki oyun, arzu ve isteğin devam etmesini istiyorum. Bizim şöyle bir bakış açımız var; biz kazandığımız sürece zaten geleceğimiz nokta belli. Keçiörengücü, Adana Demirspor, Altınordu ve Giresunspor takımlarıyla oynayacağımız peş peşe 4 önemli maç bizi bekliyor. Sonrasındaki maçlar da önemli ama bu dönemeci istediğimiz gibi geçebilirsek, mart ayının sonu gelmeden inşallah çok farklı şeyler konuşabiliriz. Çok farklı duyguları yaşayabiliriz. Biz şu anda sonrasını çok düşünmeden şu anda tamamen konsantrasyonumuzu, enerjimizi Keçiörengücü maçına yöneltmek ve oraya harcamak istiyoruz. Önce Keçiörengücü'nü yenmeye çalışıp, sonrasına da bakacağız" dedi.

Samsunspor pazar günü deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. - SAMSUN

Ertuğrul Sağlam: Mart ayı sonu gelmeden farklı şeyler konuşabiliriz

Spor Toto Süper Lig, Ertuğrul Sağlam, Samsunspor, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam: 'Mart ayı sonu gelmeden farklı şeyler konuşabiliriz' - Son Dakika Spor


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