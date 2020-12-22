Ertuğrul Sağlam: "Sağlık, alınacak galibiyet ve şampiyonluktan daha değerli" - Son Dakika

Ertuğrul Sağlam: "Sağlık, alınacak galibiyet ve şampiyonluktan daha değerli"

22.12.2020 10:59
Ertuğrul Sağlam:

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle aldığı hükmen mağlubiyet kuralına, "İnşallah bu sebepten dolayı takımlar mağlup olmaz.

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle aldığı hükmen mağlubiyet kuralına, "İnşallah bu sebepten dolayı takımlar mağlup olmaz. Benim dileğim budur" diyerek, sağlığın şampiyonluk ve galibiyetten daha önemli olduğunu vurguladı.

Süper Lig'de Anadolu takımı ile şampiyonluk yaşamış başarılı Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, geçen yıldan bu yana Türk futbol tarihinin köklü takımlarından Samsunspor'u çalıştırıyor. Bu yıl Süper Lig hedefi ile TFF 1. Ligde 15 maçta 27 puan toplayan deneyimli teknik adam, TFF'nin aldığı ve ligin ikinci yarısından itibaren geçerli olacak, "A takım listesindeki oyuncu sayısının Kovid-19 nedeniyle 9'un altına düşmesi halinde maça çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak" kararını değerlendirdi.

"SAĞLIK ALINACAK GALİBİYET VE ŞAMPİYONLUKTAN DAHA DEĞERLİ"

Hiçbir takımın Kovid-19 nedeniyle mağlup olmamasını istemediğini vurgulayan Ertuğrul Sağlam, "Bizim yaklaşık 20'ye yakın oyuncumuz korona virüse yakalandı. Umarım vücutları yeterli antikoru üretmiştir ve bundan sonraki süreçte tekrar hastalığa yakalanmazlar. Kimsenin bu hastalığa yakalanmasını istemiyoruz. Sonuç itibarıyla sağlık her şeyden önemli. Sağlık; alınacak bir galibiyetten, 3 puandan, olunacak şampiyonluktan ve kaldırılacak kupadan çok daha önemli. Kimse hastalanmasın ama ikinci devrede de gerekli tedbirleri alacağız. Kadroda sayısal anlamda yeterliliğimizi arttıracağız. Hatta başkanımızın tabiri ile yapılacak transferlerin üzerine 'sigorta' diye birkaç oyuncu daha ekleyeceğiz. Federasyonun hükmen mağlubiyet kararına gelirsek, inşallah bu sebepten dolayı takımlar mağlup olmaz. Benim dileğim budur" dedi.

İlk devrede kalan 2 maçı da değerlendiren Sağlam, şunları söyledi:

"Bizim yapmamız gereken, kendi üzerimize düşen işi istediğimiz şekilde bitirebilmek. Geride 2 maçımız kaldı. Bu maçlardan 6 puan alacağız ondan sonra da rakipler ne yaparsa yapsın. Onlara fazla uzanma şansımız yok ama üst sıralara baktığınız zaman rakiplerimiz bu haftalarda birbirleriyle karşılaşıyorlar. Bu durum bizim için bir avantaj gibi gözüküyor. Orayla da çok fazla ilgilenmiyoruz. Ne şekilde olursa olsun son 2 maçı kazanıp, 6 puan alıp, ilk devreyi 33 puanla bitirmek istiyoruz. Daha sonrasına da bakacağız. Biz son 2 maçımızı da kazanırsak, ilk devreyi belki birinci, belki ikinci ya da birinciden 1-2 puan geride üçüncü bitiririz. Bunu öngörebiliyoruz."

TFF'NİN HÜKMEN MAĞLUBİYET KARARI

TFF'nin yeni alınan karar neticesinde resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Liglerin ikinci devresinin ilk resmi müsabakasından itibaren kulüplerin kadrolarını daha rahat oluşturabilmelerini temin etmek amacıyla A Takım Listesindeki oyuncu sayıları Süper Lig ve TFF 1. Lig için 35, Misli.com 2. Lig ve 3. Lig için 30 olacak şekilde artırılacaktır. Kulüpler, 1 Ocak 2000 ve daha sonra doğmuş olmaları kaydıyla, profesyonel ve kulübüne en az 6 ay tescilli amatör futbolcuları da A takım listesine yazmaksızın müsabakalarda oynatabilecektir. A takım listelerinde zorunlu olarak bulundurulması gereken futbolculara yönelik tescil süreleri de kısaltılmıştır. Ayrıca, transfer edilen futbolcuların sözleşmelerinin tescili için kulüplerden istenen sosyal güvenlik kurumu ve vergi dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge ibraz etme yükümlülüğü 2020-2021 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil döneminde de uygulanmayacaktır. Bununla birlikte; yine liglerin ikinci devrelerinin ilk müsabakalarından geçerli olmak üzere, Kovid-19 PCR test sonuçlarına göre pozitif vakalar ve hastalığı geçirmekte olanlardan ötürü yapılan müsabaka ertelemeleri yapılmayacaktır. Kulüpler Futbol Müsabaka Talimatı'na göre minimum 9 kişi ile sahaya çıkabilecek, aksi takdirde hükmen mağlup sayılacaklardır."

-İHA-

Ertuğrul Sağlam: Sağlık, alınacak galibiyet ve şampiyonluktan daha değerli

Futbol Federasyonu, Ertuğrul Sağlam, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam: 'Sağlık, alınacak galibiyet ve şampiyonluktan daha değerli' - Son Dakika Spor


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