SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, matematiksel olarak şampiyonluğu garantilemedikleri sürece konsantrasyonlarının bozulmaması gerektiğini ifade etti.



Başarılı Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve takım kaptanlarından Ercan Yazıcı, Nuri Asan Tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Ertuğrul Sağlam, lider gidip, lider döndükleri Manisa FK maçı ve oynanacak 11 müsabakayı değerlendirirken, Ercan Yazıcı ise kariyerinin ilk şampiyonluğu için heyecanlı olduğunu söyledi.



"Rehavete kapılmanın çok acı sonuçları olur"



Samsunspor'un puan kaybına tahammülü olmadığını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, " Futbol, enteresan bir oyun ve bu oyunun yazılı olmayan bazı kuralları var. Bu oyun bize rehavete kapılmanın çok acı sonuçlarını tarihte defalarca gösterdi. O yüzden biz, bundan sonraki süreçte hem mücadele edeceğimiz rakiplere saygı göstereceğiz hem futbol oyununa saygı göstereceğiz ve dolayısıyla da kendimize saygı göstereceğiz. Camiamızın, taraftarımızın haklı olan coşkusunu ve heyecanını anlayabiliyorum. Bu heyecanımızı ve coşkumuzu kontrol etmemiz gerekiyor. Özellikle bugünden itibaren bu heyecanımızı kontrol ederek, her maçı ayrı ayrı yaşayarak, olaylara daha fazla ciddiyetle yaklaşıp, daha fazla sorumluluk alarak, daha fazla fedakarlık yaparak çalışmamız lazım. Dolayısıyla bizim bundan sonraki süreçte matematiksel olarak şampiyonluğu garantilemeden herhangi bir konsantrasyon değişikliğine ya da kaybına girmemize gerek yok. Bu bize yakışmaz. Taraftarımızdan, camiamızdan ve Samsunspor'u sevenlerden bu ciddiyeti mutlaka istiyorum. Bu işte ne kadar ciddi olduklarını, şampiyonluğu ne kadar istediğimizi de yarınki Amed Sportif Faaliyetler maçında göreceğiz inşallah" şeklinde konuştu.



Ercan Yazıcı: "Amed maçını kazanarak, şampiyonluğa ilerlemek istiyoruz"



Zor bir deplasmandan önemli 3 puanla döndüklerinin altını çizen defans oyuncusu Ercan Yazıcı, "Manisa FK maçında aldığımız galibiyet, bizim için çok önemliydi. O maç geçti, bitti ve geride kaldı. Önümüzde Amed maçı var. O maça da Manisa FK maçı gibi konsantre olup kazanmak istiyoruz. Bundan sonraki tüm maçlarda aynı konsantre ile oynamalıyız. Amed maçını kazanarak, şampiyonluğa emin adımlarla ilerlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Samsunspor Çarşamba günü saat 13.30'da 19 Mayıs Stadyumunda Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak. - SAMSUN