Ertuğrul Sağlam: "Şampiyonlukta iddialı 2 takımın mücadelesinde puanlar paylaşıldı" - Son Dakika

Ertuğrul Sağlam: "Şampiyonlukta iddialı 2 takımın mücadelesinde puanlar paylaşıldı"

01.11.2020 21:40

- Ertuğrul Sağlam: "Şampiyonlukta iddialı 2 takımın mücadelesinde puanlar paylaşıldı" TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, berabere kaldıkları Adana Demirspor maçı sonrası, "Şampiyonlukta iddialı 2 takımın mücadelesinde puanlar paylaşıldı" dedi.

- Ertuğrul Sağlam: "Şampiyonlukta iddialı 2 takımın mücadelesinde puanlar paylaşıldı"

ADANA - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, berabere kaldıkları Adana Demirspor maçı sonrası, "Şampiyonlukta iddialı 2 takımın mücadelesinde puanlar paylaşıldı" dedi.

Samsunspor, ligin 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Samsunspor'un Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Ülke olarak sıkıntılı ve acı dolu günlerle uğraşıyoruz. İzmir'de ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Dileğim göçük altında hayata tutunmayı direnen vatandaşlarımızın biran önce kurtarılıp hayatına devam etmesi. Songül hocaya da Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kadar sıkıntı, felaket, insanlar canlarından olurken biz de futbol oynamaya çalışıyoruz. Kolay değil. Orada insanlar göçük altındayken benim burada maçı değerlendirmem çok uygun olmaz diye düşünüyorum. Adana Demirspor'u ve kendi oyuncularımı tebrik ediyorum. Güzel bir maç izlettik izleyenlere. Bol pozisyon, goller vardı. 2 tane şampiyonlukta iddialı takımın mücadelesinde puanlar paylaşıldı. İnşallah kovidli hastalarımızın takıma katılması, katılanların zafiyetlerini düzeltip takıma katkı sunmalarıyla inşallah önümüzde milli maç arasından sonraki dönemde tam kadroyla iyi oynayan, keyifli bir Samsunspor'u taraftarlarımıza seyrettireceğiz" diye konuştu.

Ertuğrul Sağlam: Şampiyonlukta iddialı 2 takımın mücadelesinde puanlar paylaşıldı
Ertuğrul Sağlam: Şampiyonlukta iddialı 2 takımın mücadelesinde puanlar paylaşıldı
Ertuğrul Sağlam: Şampiyonlukta iddialı 2 takımın mücadelesinde puanlar paylaşıldı
Ertuğrul Sağlam: Şampiyonlukta iddialı 2 takımın mücadelesinde puanlar paylaşıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Ertuğrul Sağlam, Samsunspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam: 'Şampiyonlukta iddialı 2 takımın mücadelesinde puanlar paylaşıldı' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti Sözde Dağlık Karabağ lideri Harutyunyan'ın hastanede tedavi edildiği görüntüler paylaşıldı Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri konvoyun imha edildiği görüntüleri paylaştı Son Dakika: İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi "Ağaçtan düştü" diyerek hastaneye getirdiler Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok
Adnan Menderes Havalimanı'nın servis araçlarındaki balık istifi görüntü herkesi isyan ettirdi Adnan Menderes Havalimanı'nın servis araçlarındaki balık istifi görüntü herkesi isyan ettirdi         
23:10
Depremzedeler için dağıtılan yardımları büfesinde satan uyanık gözaltına alındı Depremzedeler için dağıtılan yardımları büfesinde satan uyanık gözaltına alındı         
22:46
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
İlham Aliyev: Türkiye'ye ait F-16'lar Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda yer almıyor İlham Aliyev: Türkiye'ye ait F-16'lar Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda yer almıyor         
21:07
Beşiktaş taraftarı, Adem Ljajic'e maç öncesindeki hareketleri nedeniyle tepki gösterdi Beşiktaş taraftarı, Adem Ljajic'e maç öncesindeki hareketleri nedeniyle tepki gösterdi         
19:58
Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 69'a yükseldi Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 69'a yükseldi         
17:14
Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı         
16:24
Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada         
15:24
Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi         
14:18
Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı         
14:11
Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi         
12:41
Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor         
11:59
Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş         
11:53
Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı         
11:10
Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti         
08:12
Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar         
07:47
Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu         
22:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2020 23:33:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ertuğrul Sağlam: "Şampiyonlukta iddialı 2 takımın mücadelesinde puanlar paylaşıldı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei