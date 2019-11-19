Ertuğrul Sağlam, Samsun'a geldi! 5 yıllık sözleşme...

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Havaalanında bir grup Samsunsporlu taraftar, tecrübeli çalıştırıcıyı meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı.

Kendisini 5 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak olan deneyimli teknik adam, dün akşam saatlerinde kente geldi.

Teknik Direktör İrfan Buz'un istifasının ardından Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getiren Yılport Samsunspor, deneyimli çalıştırıcı ile bugün 13.00'te düzenlenecek imza töreni ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

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