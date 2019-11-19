Son Dakika Haberleri: Ertuğrul Sağlam, Samsun'a geldi! 5 yıllık sözleşme...
Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam, Samsun'a geldi! 5 yıllık sözleşme... - Son Dakika Spor

Ertuğrul Sağlam, Samsun'a geldi! 5 yıllık sözleşme...

6 saat önce

Teknik Direktör İrfan Buz'un istifasının ardından Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getiren Yılport Samsunspor, deneyimli çalıştırıcı ile bugün 13.00'te düzenlenecek imza töreni ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Ertuğrul Sağlam, Samsun'a geldi! 5 yıllık sözleşme..., System.String[]

Teknik Direktör İrfan Buz'un istifasının ardından Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getiren Yılport Samsunspor, deneyimli çalıştırıcı ile bugün 13.00'te düzenlenecek imza töreni ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.


Kendisini 5 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak olan deneyimli teknik adam, dün akşam saatlerinde kente geldi.


Havaalanında bir grup Samsunsporlu taraftar, tecrübeli çalıştırıcıyı meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ertuğrul Sağlam'dan Samsunspor'a 5 yıllık imza!
Galatasaray'da sakat futbolculara Lemina da eklendi Şenol Güneş, hem Fatih Terim hem de Mustafa Denizli'yi geride bıraktı İspanya'da ikinci Luis Enrique dönemi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 17:19:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ertuğrul Sağlam, Samsun'a geldi! 5 yıllık sözleşme...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]