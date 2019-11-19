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Ertuğrul Sağlam, Samsun'a geldi! 5 yıllık sözleşme...
6 saat önce
Teknik Direktör İrfan Buz'un istifasının ardından Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getiren Yılport Samsunspor, deneyimli çalıştırıcı ile bugün 13.00'te düzenlenecek imza töreni ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Teknik Direktör İrfan Buz'un istifasının ardından Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getiren Yılport Samsunspor, deneyimli çalıştırıcı ile bugün 13.00'te düzenlenecek imza töreni ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Kendisini 5 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak olan deneyimli teknik adam, dün akşam saatlerinde kente geldi.
Havaalanında bir grup Samsunsporlu taraftar, tecrübeli çalıştırıcıyı meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı.
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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:31
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