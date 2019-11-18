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Ertuğrul Sağlam Samsun'da

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Samsunspor ile anlaşan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Samsun'a geldi.

Ertuğrul Sağlam Samsun'da, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Samsunspor ile anlaşan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Samsun'a geldi.


Teknik Direktör İrfan Buz'un istifasının ardından Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getiren Yılport Samsunspor, deneyimli çalıştırıcı ile yarın 13.00'de düzenlenecek imza töreni ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.


Kendisini 5 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak olan deneyimli teknik adam, akşam saatlerinde kente geldi. Havaalanında bir grup Samsunsporlu taraftar, tecrübeli çalıştırıcıyı meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. - SAMSUN

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:23 Kaynak: İHA
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