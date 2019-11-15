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Ertuğrul Sağlam Samsunspor'da

6 saat önce

Samsunspor, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

Ertuğrul Sağlam Samsunspor'da, System.String[]

Samsunspor, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.


Samsunspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, holding merkezinde bir araya geldi. Yapılan görüşmede Sağlam'ın beş yıl boyunca Samsunspor'un teknik direktörlüğünü yapması konusunda anlaşmaya varıldı.


Samsunspor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Samsunspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, holding genel merkezinde bir araya gelmiş ve Sağlam'ın beş yıl boyunca Yılport Samsunspor'un teknik direktörlüğünü yapması konusunda anlaşmaya varmışlardır. Resmi sözleşmeyi Salı günü bir basın toplantısı ile imzalayacak olan yeni Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam, takımımızın bu hafta oynayacağı Hekimoğlu Trabzon maçını tribünden takip edecektir. Sağlam'a yuvana 'tekrar hoş geldin' diyor büyük başarılara hep birlikte imza atacağımıza olan inancımızı vurgulamak istiyoruz" denildi.


Yüksel Yıldırım ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Samsunspor taraftarları, nihayet hoca işini şu anda bitirdik. Ertuğrul Sağlam artık bizim yeni hocamızdır. 5 yıllık bir kontrat imzaladık. Bizi Avrupa kupalarında oynatma sözü verdi. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Şampiyon Yılport Samsunspor" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:30 Kaynak: İHA
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