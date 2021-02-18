Ertuğrul Sağlam: "Samsunspor'u hayalimiz olan Süper Lig'e taşıyacağız" - Son Dakika

Ertuğrul Sağlam: "Samsunspor'u hayalimiz olan Süper Lig'e taşıyacağız"

18.02.2021 00:57
Ertuğrul Sağlam:

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, camianın hayali olan Süper Lig'e çıkacaklarına inandığını söyledi.

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, camianın hayali olan Süper Lig'e çıkacaklarına inandığını söyledi.

TFF 1. Lig'de 2. sırada yer alan Samsunspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, takımını diğer şampiyonluk adaylarından İstanbulspor maçına hazırlıyor. 6 puan değerindeki maçın önemini bildiklerini ifade eden Sağlam, son haftalardaki güzel oyunla birlikte sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.

Yoğun kar yağışı altında yapılan antrenman sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Oyun kalitemizde artık gözle görülür bir düzelme oldu. Samsunspor'u takip eden herkes oynanan futboldan zevk almaya başladı. İnanıyorum ki aldığımız güzel sonuçlarla birlikte oyun kalitemiz biraz daha artacak. Oyuncularımızın birbirleriyle uyumu biraz daha üst seviyeye çıktığı zaman daha da keyifli oyunlar oynayacağız. Öncelikli amacımız ligde istediğimiz konuma gelebilmekti. Şu anda aslında istediğimiz yerdeyiz. Şu anki konumumuz bizi Süper Lig'e taşıyacak bir yer. Bundan sonraki amacımız hem mücadele gücümüzü biraz daha arttırmak hem de oyun kalitemizi daha da yukarı çıkartmak. Alacağımız sonuçlarla daha da yukarıya çıkmak için mücadele vereceğiz" dedi.

"Birçok takım bizle aynı hedef için mücadele ediyor"

Ligdeki birçok takımın şampiyonluk yarışının içinde olduğunu dile getiren Ertuğrul Sağlam, "Bizle aynı hedefte birçok takım mücadele veriyor. Onlardan bir tanesi de bu haftaki rakibimiz olan İstanbulspor. Gerçekten iyi bir ekiple karşılaşacağız. Çok kaliteli oyunculara sahipler. Bu maçı kazanmak için ortaya nasıl bir mücadele koymamız gerektiğini, nasıl bir oyun kalitesi ile oynamamız gerektiğini oyuncularla paylaşıyoruz. Rakip analizlerimizi yapıyoruz. Önceki maçlarda yaptığımız güzel işleri daha iyiye nasıl ulaştırırız diye çalışıyoruz. Yaptığımız hataları azaltmak ve bir sonraki maça taşımamak için de çalışıyoruz. Zorlu ve yoğun kar yağışı altında İstanbulspor maçına hazırlanıyoruz. Maçın bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Diğer maçlardan da çok farklı olmadığını ortaya koymak istiyoruz. İnşallah oyucularımız sorumluluk alıp, kendilerine yakışan mücadeleyi ortaya koyup, İstanbulspor maçından 3 puanı alıp, yolumuza emin adımlarla devam ederiz" diye konuştu.

"Samsunspor'u Süper Lig'e taşıyacağız"

Sezon sonu hedefe ulaşacaklarını belirten Sağlam, şunları söyledi:

"Eksik olarak Hamroun'un bir sıkıntısı var. Haftanın ilk antrenmanında bir sıkıntısı oldu. Onun dışında bir eksiğimiz görünmüyor. İnşallah istediğimiz kadroyu sahaya çıkartacağız. Bu hafta kadroda 1-2 değişiklik de olabilir. Bizim amacımız, her oyuncumuzu her an oynayacakmış gibi hazır tutmak. Şu anda hepsi de hazır görünüyor. Bir hafta 18'e giremeyen oyuncu, bir dahaki hafta ilk 11'de oynuyor. Hepsi aslanlar gibi verilen görevi yerine getiriyorlar. Bir ekip bütünlüğü içerisinde inşallah bu görevi sezon sonuna kadar devam ettireceğiz. Hepimizin hayali olan Süper Lig'e Samsuspor'u taşıyacağız. Bu işi birlikte başaracağız."

Öte yandan İstanbulspor maçı hazırlıkları, yoğun kar yağışı altında Nuri Asan Tesisleri'nde devam etti. - SAMSUN

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam: 'Samsunspor'u hayalimiz olan Süper Lig'e taşıyacağız' - Son Dakika Spor


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