Ertuğrul Sağlam: "Süper Lig'e ulaşmış bir takım olarak sezonu kapatacağımıza yürekten inanıyorum" - Son Dakika

Ertuğrul Sağlam: "Süper Lig'e ulaşmış bir takım olarak sezonu kapatacağımıza yürekten inanıyorum"

- Ertuğrul Sağlam: "Süper Lig'e ulaşmış bir takım olarak sezonu kapatacağımıza yürekten inanıyorum" Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Ümraniyespor galibiyetinin ardından, Süper Lig'e ulaşmış bir takım olarak sezonu kapatacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

- Ertuğrul Sağlam: "Süper Lig'e ulaşmış bir takım olarak sezonu kapatacağımıza yürekten inanıyorum"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Ümraniyespor galibiyetinin ardından, Süper Lig'e ulaşmış bir takım olarak sezonu kapatacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Samsunspor, sahasında Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, ligdeki ilk galibiyetlerini aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Ligin ilk iç saha maçını kazanmak bizim için zorunluluktu. Bu bilinçle sahaya çıktık. İlk devre aslında iyi mücadele ettik ama skor üretemedik. Panik yapmadan ikinci yarıda oynamamız gerektiğini söyledim. Devre arasından sonra baskılarımız sonuç verdi ve güzel bir gol attık. Tomane'nin de ilk maçında gol atması sevindirici oldu. 2 yıl alt ligde oynadıktan sonra buraya geldik. Geçen seneki lig ve atmosfer buradakiyle çok farklı. Daha kaliteli takımlarla oynuyoruz. Bu geçiş sürecinde bazı sıkıntıları yaşayacağız. Pandemi dolayısıyla fazla maç da yapamadık. Bazı transferler de geç geldi. Arada da takımların düzeni bozuluyor. Bugün biz de korona nedeniyle Caner Arıcı'dan faydalanamadık" dedi.

"Süper Lig'e ulaşmış bir takım olarak sezonu kapatacağımıza yürekten inanıyorum"

Sezon sonu Süper Lig'e çıkacaklarına inandığını ifade eden Sağlam, şunları söyledi:

"Bu takım inşallah çok daha iyi olacak. Oyuncularımızın sistemimizi kavramaları her geçen hafta daha iyi görüyoruz. İlerleyen süreçte daha temposu yüksek, ofansif anlamda daha üretken, izleyene keyif veren ve Samsun camiasının özlemini çektiği Süper Lig'e ulaşmış bir takım olarak da sezonu kapatacağımıza yürekten inanıyorum. Biraz zamana ihtiyacımız olduğunu da içtenlikle söylüyorum. Bandırmaspor maçı bizim için gerçek anlamda bir final karşılaşması. Çünkü ondan sonra 2 tane içeride maçımız var. Haftaya bizi çok zorlu bir karşılaşma ama kazandığımız takdirde de şampiyonluk yolunda bize çok avantaj sağlayacak bir karşılaşmaya çıkacağız. Oyuncularımıza mücadeleleri için teşekkür ediyorum."

Ertuğrul Sağlam: Süper Lig'e ulaşmış bir takım olarak sezonu kapatacağımıza yürekten inanıyorum

Spor Toto Süper Lig, Ertuğrul Sağlam, Ümraniyespor, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 22:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam: 'Süper Lig'e ulaşmış bir takım olarak sezonu kapatacağımıza yürekten inanıyorum' - Son Dakika Spor

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