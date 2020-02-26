Ertuğrul Sağlam: "Tüm maçları kazanırsak, 25 Nisan'dan önce şampiyon olabiliriz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam: 'Tüm maçları kazanırsak, 25 Nisan'dan önce şampiyon olabiliriz' - Son Dakika Spor

Ertuğrul Sağlam: "Tüm maçları kazanırsak, 25 Nisan'dan önce şampiyon olabiliriz"

6 saat önce

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 1.5 aylık süreci kayıpsız geçtikleri takdirde, şampiyonluğu 25 Nisan'dan önce ilan edebileceklerini söyledi.

Ertuğrul Sağlam:

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 1.5 aylık süreci kayıpsız geçtikleri takdirde, şampiyonluğu 25 Nisan'dan önce ilan edebileceklerini söyledi.


TFF 2. Lig takımlarından Samsunspor'un başarılı Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Oynanan son maçları ve genel durumu değerlendiren Ertuğrul Sağlam, 1.5 ay içerisindeki maçları kazandıkları takdirde 25 Nisan'dan önce şampiyonluklarını ilan edebileceklerini vurguladı.


"Tüm maçları kazanırsak, 25 Nisan'dan önce şampiyon olabiliriz"


Şampiyonluk konusunda sezon sonundan önce şampiyon olma şanslarını da değerlendiren Ertuğrul Sağlam, "Çok zor bir süreçten çıktık. Nerelerden geldiğimizi hepimiz biliyoruz. Birçok sıkıntı yaşadık. Allah'a şükür o günlerden gelip, bugünleri gördük. Büyük mutluluk yaşıyorum. Geldiğimiz nokta bizi şöyle tatmin etmeyecek. Bu noktanın daha yukarısı yok ama bulunduğumuz konum bizi rehavete sürüklemeyecek. Daha fazla çalışıp, daha fazla sorumluluk alacağız. Eğer her maçımızı kazanırsak, yaklaşık 1.5 aylık bir süre var. Bütün maçlarımızı kazandığımızı düşünürsek, bu işi 25 Nisan'dan daha önceye çekmek şansımız var. O yüzden oyuncularla da konuştuk. Şu 1.5 ayı çoluk, çocuğundan, ailesinden, kendi zevklerinden ve neyi varsa onlardan fedakarlık ederek yapacaklar. Daha fazla çalışarak şu 1.5 ayı geçireceğiz. Camiamızın, taraftarımızın istediği mutlulukları onlara yaşatacağız. Daha sonra da ailelerinden, sevdiklerinden, özel zevklerinden burayı aktardığı zamanı onlara vereceğiz" dedi.


"Gol yediğimizde Nurullah yemiyor, Samsunspor yiyor"


Takımın Türkiye liglerinin en az gol yiyen takımı olmasını da değerlendiren Sağlam, şunları söyledi:


"Defans oyuncuları görevlerini yapmasaydı Nurullah 9 değil, 39 gol de yiyebilirdi. Ortada bir başarı varsa bu bütün takımın başarısıdır. Önde Bahattin gol atıyorsa ona o topu getiren oyuncuların da çok önemli payı vardır. Bu bir takım başarısıdır. Nurullah iyi bir kaleci ama bunu sadece kaleciye indirgemek doğru olmaz. Bu başarıyı 1 kişiye indirmiş olursak, diğerlerine de başarısızlık etmiş oluruz. Gol yediğimizde Nurullah yemiyor, Samsunspor yiyor." - SAMSUN

Ertuğrul Sağlam, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:17 Kaynak: İHA
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