Ertuğrul Taşkıran resmen Kasımpaşa'da!

Kasımpaşa Kulübü, geçen sezon Konyaspor forması giyen 30 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna dahil etti.

Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamaya göre Ertuğrul Taşkıran, Medical Park Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve sportif direktör Emir Saraç'ın da katıldığı törenle kendisini 3 yıllığına lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Geçtiğimiz sezon Konyaspor formasını giyen Ertuğrul Taşkıran, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.