Ertuğrul Yıldırım Huzurevi Personelini ziyaret etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, ziyaretlerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu ile devam etti.

Huzurevi'nde incelemelerde bulunan Yıldırım, personeller ile görüşerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yıldırım'a ziyaretinde Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Müge Kuğu eşlik etti. Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, huzurevi ve dinlenme evi ziyaretinde aşevini de ziyaret ederek incelemelerde bulundu, personellerle görüştü yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ertuğrul Yıldırım, personellere yemek yapımlarında dikkatli olmaları uyarısında bulundu.