Son Dakika Haberleri: Ertuğrulgazi Camii İnşaatında Hafriyat Çalışmaları Başladı

Ertuğrulgazi Camii İnşaatında Hafriyat Çalışmaları Başladı

1 saat önce

Bilecik'te geçen günlerde yıkımı gerçekleştirilen Ertuğrulgazi Camii inşaatında hafriyat çalışmaları başladı.

Ertuğrulgazi Camii İnşaatında Hafriyat Çalışmaları Başladı, System.String[]
Bilecik'te geçen günlerde yıkımı gerçekleştirilen Ertuğrulgazi Camii inşaatında hafriyat çalışmaları başladı.

Bilecik'in Gazipaşa Mahallesi'nde İl Müftülüğü organizesinde T.D.V Bilecik Şubesi tarafından yaptırılacak olan camii aynı zamanda hayırsever vatandaşların destekleriyle kısa sürede tamamlanarak ibadete açılması bekleniyor.

Konuyla alakalı açıklama yapan Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, "İlgili firma caminin hafriyat kaldırma çalışmalarına başladı. Hayırsever vatandaşlarımızı cami inşaatına destek olmaya davet ediyoruz. Özellikle Bilecik merkez ve Gazipaşa Mahallesinde ikamet eden vatandaşlar için çok büyük ihtiyaç olan cami inşaatına başlanmasında emeği olanlara desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:51 Kaynak: İHA

Gazipaşa, Bilecik, Yaşam
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