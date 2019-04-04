Son Dakika Haberleri: Ertürk, Mahalle Başkanı Oldu

Ertürk, Mahalle Başkanı Oldu

1 saat önce

Kahramankazan eski belediye başkanı Lokman Ertürk, AK Parti ilçe teşkilatında görev alarak, ikamet ettiği mahallenin başkanı oldu.

Ertürk, Mahalle Başkanı Oldu, System.String[]
Kahramankazan eski belediye başkanı Lokman Ertürk, AK Parti ilçe teşkilatında görev alarak, ikamet ettiği mahallenin başkanı oldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2004 yerel seçimlerinde 34 yaşında " Türkiye'nin en genç belediye başkanı" unvanını alan Ertürk, ikamet ettiği Fatih Mahallesi'nin mahalle başkanı olduğu bildirildi.

Ertürk, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Adayı Serhat Oğuz'a seçim çalışmaları sürecinde aktif destek verdiği belirtilen açıklamada, "Ertürk, Kahramankazan'da ikamet ettiği Fatih Mahallesi'nin mahalle başkanı oldu. AK Parti İlçe Başkanlığında toplanan Fatih Mahallesi komisyonu, oy birliğiyle Ertürk'ü mahalle başkanlığına seçti." ifadesi kullanıldı.

Ertürk, yaptığı açıklamada, bu yola makam, mevki ve menfaat için çıkmadıklarını söyledi.

"İslam aleminin ve mazlum milletlerin umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşlığı yapmak, onun bir neferi olarak çalışmak için bu yola çıktık." diyen Ertürk, şöyle konuştu:

"Makamlar mevkiler gelip geçicidir, önemli olan kubbede hoş bir seda bırakmak, gönüllere girebilmektir. 15 yıl boyunca bunu yaptığıma gönülden inanıyorum. Bundan sonra da liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde karıncalar gibi çok daha azimle çalışmaya devam edeceğiz. Sadece milletin değil, ümmetin lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın omuzlarındaki ağır yükü hafifletmek için bir nefer olarak var gücümüzle çalışacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:16 Kaynak: AA

Fatih Mahallesi, Lokman Ertürk, Kahramankazan, AK Parti, Güncel
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