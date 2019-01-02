Ertürk ve Oğuz Çalışmalara Hızlı Başladı

AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için Ankara'nın ilçelerindeki adaylarının belirlenmesinin ardından, Kahramankazan'da seçim startı verildi.

AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için Ankara'nın ilçelerindeki adaylarının belirlenmesinin ardından, Kahramankazan'da seçim startı verildi. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve AK Parti'nin Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, çalışmalara birlikte başladı.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın başkentin ilçelerindeki adaylarını açıklamasının ardından, seçim çalışmaları Kahramankazan'da hızlı başladı.



Konvoyla geldiler



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda AK Parti'nin Kahramankazan Belediye Başkan Adayı olarak Serhat Oğuz'u açıklamıştı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanlığı üyeleri, aday olarak açıklanan Oğuz'u tebrik etti. Salon önünde buluşan Ertürk, Oğuz ve beraberindekiler, buradan Kahramankazan'a konvoy eşliğinde hareket etti. Oluşturulan konvoyla ilçeye giren Oğuz ve Ertürk, seçim için hazırlanan otobüs ile sokak ve caddeleri gezerek vatandaşları selamladı.



"Kapı kapı ev ev dolaşacağız"



Oğuz ve Ertürk daha sonra Kahramankazan Belediyesi önünde bekleyen partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan adayı Oğuz, burada yaptığı konuşmada, aday gösterilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti ailesine teşekkür ederek, "Bu adaylık ile büyük bir şerefe nail oldum, sevincimi ifade etmeye kelimeler yetmez. Kahramankazan'da hizmet bayrağını 3 dönemdir yere düşürmeden dalgalandıran Başkanımız Lokman Ertürk'e ve herkese teşekkür ediyorum. Omuzlarımıza binen yükün farkındayız. Kapı kapı, ev ev dolaşarak ilçedeki tüm vatandaşlarımızla iletişim kuracağız. İnşallah 31 Mart gecesi yine burada zaferimizi kutlayacağız" diye konuştu.



Birlik mesajı



Başkan Ertürk de, Oğuz'u aday olmasından dolayı yürekten kutladığını belirterek, "Serhat Oğuz kardeşimize adaylığının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah 31 Mart'ta Kahramanlar diyarı Kahramankazan yine kazanmaya devam edecek. Yalnızca aziz milletimizin değil, tüm İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 15 yıl önce Kahramankazan'a diktiğimiz AK Parti bayrağı bu semalarda yine dalgalanacak. Onun için hep birlikte gayret, samimiyet ve tevazu ile çalışacağız" dedi.



Oğuz ve Ertürk daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, yönetim kurulu toplantısına katıldı. - ANKARA

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