ERÜ 3. Finans Zirvesi düzenlendi - Son Dakika
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ERÜ 3. Finans Zirvesi düzenlendi

7 saat önce

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisat Kulübü 2. Finans Zirvesi düzenlendi.

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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisat Kulübü 2. Finans Zirvesi düzenlendi.

ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen zirveye KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, konuşmacı olarak katıldı.

KTO Başkanı Gülsoy burada yaptığı konuşmada, KTO'nun 20 bin üyesi olduğunu ve iş dünyasının en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduklarını söyledi.

En büyük görevlerinin iş dünyasından gelen sorunları, sıkıntıları hükumetin iş dünyası sözcüsü olarak iletmekle sorumlu olduklarını ifade eden Gülsoy, "Odamıza kayıtlı 41 meslek komitemiz var. Bu meslek komitesinde bütün sektörler temsil ediliyor. Ayda bir meslek komitelerimiz toplanarak iş dünyasının sıkıntı ve sorunları raporlanarak yönetim kurulu tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ile ilgili kurumlara gönderilerek bunlara çözüm buluyoruz."

Sektör olarak kurumsallaşma ve halka açılmanın önemli olduğunu aktaran Gülsoy, şunları kaydetti:

"Eğer kurumsallaşamazsak, markalaşamazsak halka açılma yapamazsak şirketlerimizin yaşama şansı yok. Onun için de iyi bir kurumsal kimliği oturtmak için kurulları hakim kılmamız lazım. Eğer kuralları hakim kılabilirsek iyi bir planlamayla finans yönünde sıkıntı ve zorluk çekmeyiz. Şirketlerimizi uzun vadede ayakta tutabiliriz. Hiçbir şey kuralsız değil. Ticaretin de bir kuralı var. Kuralsız bir ticaret olmaz. Bu yüzden de kurumsallaşmamız ve içimizden marka çıkarmamız gerekiyor. Bu konulara önem vermemiz gerekir."

Nursaçan ise hayatın her alanında ekonominin yer aldığını söyledi.

OSB'nin 1976 yılında kurulduğunu ve ülkenin sanayileşmesinde en önemli kuruluşlardan biri olduğunu aktaran Nursaçan, "Bölgemizde 1300 tesis 80 bin çalışan var. Kayseri'nin 2,5 milyon liraya ulaşan ihracatında önemli bir pay sahibi olarak Kayseri ve ülkeye hizmet ediyoruz. Sanayicimizin ihracata ihtiyacı var." diye konuştu.

Kayseri'de üretilen mobilyaların eskiden Güneydoğu Anadolu veya Karadenizin belli bölgelerine satıldığını hatırlatan Nursaçan, "Günümüzde Kayseri'de üretilen tüm ürünler dünyanın her köşesinde uluslararası kaliteye sahip satışa çıkmıştır. Bu Ar-Ge, inovasyon ve kalite güvenceyle oluşmuştur. Sanayicilerimizin ürettiği ürünleri ihracat yapabilmesi için yabancı dil, mevzuat ve hukuk bilmesi gerekiyor." dedi.

Özkaya da KAYSO'nun faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Kayseri Sanayi Odası, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:18 Kaynak: AA
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