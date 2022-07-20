ERÜ, çevrim içi üniversite tercih fuarına katıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), "Study in Türkiye" çevrim içi üniversite tercih fuarına katıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki üniversiteler ve yükseköğretim sistemi hakkında kapsamlı bilgilere ulaşmasını sağlamak amacıyla hazırlanan "Study in Türkiye" çevrim içi üniversite tercih fuarında yer aldı.

Fuar koordinasyon merkezini ziyaret eden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, öğrencilerin sorularına yanıt verdi.

"http://virtualfair-yok.gov.tr" internet adresinde 20-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen üniversite tercih fuarında, ERÜ ile ülke genelinde devlet ve özel olmak üzere birçok üniversite sanal stant açtı.

Fuarda, katılımcı üniversitelerce, stantları ziyaret eden öğrencilere fakülteler, bölümler ve yurt ile burs olanakları tanıtılıyor.

Rektör Çalış, Türk üniversitelerinin uluslararası öğrencilere dijital ortamlarda da tanıtılması açısından düzenlenen fuarın önemli olduğunu vurguladı.