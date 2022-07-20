ERÜ, çevrim içi üniversite tercih fuarına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

ERÜ, çevrim içi üniversite tercih fuarına katıldı

20.07.2022 14:31
ERÜ, çevrim içi üniversite tercih fuarına katıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), "Study in Türkiye" çevrim içi üniversite tercih fuarına katıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), "Study in Türkiye" çevrim içi üniversite tercih fuarına katıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki üniversiteler ve yükseköğretim sistemi hakkında kapsamlı bilgilere ulaşmasını sağlamak amacıyla hazırlanan "Study in Türkiye" çevrim içi üniversite tercih fuarında yer aldı.

Fuar koordinasyon merkezini ziyaret eden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, öğrencilerin sorularına yanıt verdi.

"http://virtualfair-yok.gov.tr" internet adresinde 20-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen üniversite tercih fuarında, ERÜ ile ülke genelinde devlet ve özel olmak üzere birçok üniversite sanal stant açtı.

Fuarda, katılımcı üniversitelerce, stantları ziyaret eden öğrencilere fakülteler, bölümler ve yurt ile burs olanakları tanıtılıyor.

Rektör Çalış, Türk üniversitelerinin uluslararası öğrencilere dijital ortamlarda da tanıtılması açısından düzenlenen fuarın önemli olduğunu vurguladı.

YORUMLAR
500
Eskişehir 'Öğrenci Başkenti' Seçildi Eskişehir 'Öğrenci Başkenti' Seçildi
Kaynak: AA

Erciyes, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ERÜ, çevrim içi üniversite tercih fuarına katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:22 Korkunç kaza! Kamyon sürücüsü, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti
14:18 Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Çok sayıda can kaybı var
14:02 Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun babası hayata gözlerini yumdu
13:45 Bakaya kalanlar dikkat! Bedelli askerlikte geciken her ay için 1167 lira ceza ödenecek
13:38 Beceriksiz oto hırsızı, çalmak istediği araç düz vites çıkınca ne yapacağını şaşırdı!
13:37 Akademisyen Celal Şengör'ün gençlik fotoğrafını görenler "Eser Yenenler'e benziyor" yorumunu yapmaktan kendilerini alamadı
13:31 Gasbetmek istediği kişiyi önce yumruklayarak bayılttı, sonra neyi var neyi yok çaldı!
13:19 Film gibi hayatta kalma öyküsü! 8 gün boyunca ormanda yaşayan Şehmus neden çıplak olduğunu anlattı
13:16 FETÖ'nün futbol yapılanmasında karar çıktı! Milli futbolcu Zafer Biryol'a hapis cezası verildi
12:56 Sosyal medyayı sallayan görüntü! Halay çekenler insan değil mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 14:43:53. #1.11#
SON DAKİKA: ERÜ, çevrim içi üniversite tercih fuarına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement