ERÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sergi ve konseri - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla online sergi ve konser düzenlendi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin sanatın dilinden demokrasi, milli birlik ve beraberlik kavramını evrensel bir ruhla işlediği sergi, 31 Temmuz'a kadar online ziyarete açık kalacak.

ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut, sergi ve konser etkinliğine "http://guzelsanat.erciyes.edu.tr/15-Temmuz" adresinden ulaşılabileceğini belirtti.

Aykut, etkinlikle ilgili şunları kaydetti:

"Güzel sanatlar öğrencileri geleceğin inşasında üzerlerine düşen görevleri milli şuur ve beraberlik duygusuyla vatan ve milletin bütünlüğü için gururla yerine getirmektedir. Bizler dört yıl süren sanat eğitimi sürecinde öğrencilerimizle birlikte milli şuur bilincini yerelden evrensele taşımak ve yaymak amacındayız. Bu inançla topyekün millet olarak şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz"