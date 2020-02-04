ERÜ'de "2. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı" sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ERÜ'de '2. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı' sona erdi - Son Dakika

ERÜ'de "2. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı" sona erdi

6 saat önce

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Koç Üniversitesi tarafından düzenlenen "2. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı" sona erdi.

ERÜ'de

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Koç Üniversitesi tarafından düzenlenen "2. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı" sona erdi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesinde düzenlenen çalıştayın son gününde, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış tarafından "2020 Ar-Ge Teşvik Ödül Programı" tanıtıldı.

Çalış, konuşmasında, ERÜ'nün araştırma üniversitesi olma kapasitesini daha yükseklere taşımak için çalıştıklarını belirtti.

Üniversitede görev yapan öğretim üyelerine her türlü desteği verdiklerini belirten Çalış, şunları kaydetti:

"Bizim hedefimiz hocalarımızın motive olması, çalıştığı ortamlarda sıkıntıları varsa bunların giderilmesi, araştırma-geliştirme açısından ve proje açısından idari olarak bizlerin onlara yapabileceği, önlerini açabileceğimiz ne varsa bu konuda elimizden gelen desteği vermektir. Zaten bunun da olması gerekiyor. Eğer bir iş yerinde mutluluk yoksa, çalışma barışı yoksa hiç kimse başarılı olamaz. Bunun için de üniversite olarak öncelikle kendi personelimizi, kendi akademisyenlerimizi, kendi öğrencilerimizi, çalıştığı ortamda en iyi ve en mutlu şekilde çalışmalarını sağlayarak üretkenliklerini artırmaktır. Bu üniversitemiz ve ülkemiz için çok önemlidir. Akademisyenlerimizin yapacağı her bir katkı ülkemize yapacağı katkı demektir. Her kurum kendi üzerine düşen vazifeyi iyi yapar ve daha fazla çalışırsa bu, üniversitemizin ve ülkemizin gelişmesi için fırsatlar oluşturacaktır."

Çalıştay, öğretim görevlilerinin sunumu ve TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödüllerini alan akademisyenlere plaket takdiminin ardından sona erdi.

Koç Üniversitesi, Mustafa Çalış, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:30 Kaynak: AA
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