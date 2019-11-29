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ERÜ'de 2020 Yılında Koç Spor Fest Etkinliği Düzenlenecek

7 saat önce

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Asbaşkanı Prof. Dr. Mehmet Günay ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Erdoğan Çelebi, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

ERÜ'de 2020 Yılında Koç Spor Fest Etkinliği Düzenlenecek, System.String[]

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Asbaşkanı Prof. Dr. Mehmet Günay ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Erdoğan Çelebi, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.


Koç Grubu ve Sportsnet yetkililerinin de katıldığı ziyarette, Erciyes Üniversitesi'nde 2020 yılı Nisan ayında yapılması planlanan "Koç Spor Fest" etkinliklerinin programı hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.


Koç Spor Fest düzenleme komitesinin rektörlük ziyaretinde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Genel Sekreter Murat Yenisu ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Metin Akgöbek de hazır bulundu. - KAYSERİ

Mustafa Çalış, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:10 Kaynak: İHA
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