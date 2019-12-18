ERÜ'de "3. Uluslararası Kanser Önleme ve Tedavisi için Doğal Ürünler Kongresi" Başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ERÜ'de '3. Uluslararası Kanser Önleme ve Tedavisi için Doğal Ürünler Kongresi' Başladı - Son Dakika

ERÜ'de "3. Uluslararası Kanser Önleme ve Tedavisi için Doğal Ürünler Kongresi" Başladı

6 saat önce

Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Kanser Önleme ve Tedavisi için Doğal Ürünler Kongresi" başladı.

ERÜ'de

Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Kanser Önleme ve Tedavisi için Doğal Ürünler Kongresi" başladı.


Veteriner Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılışına, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Narin, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Arslan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrenin açılış konuşmasını yapan ERFARMA Müdürü Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan, kongrenin bilimsel programı hakkında bilgiler verdi.


Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında, kongreye ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi. Rektör Çalış, "Üniversitemizin bu yıl 41. yılını kutluyoruz. 41 yıllık geçmişi olan köklü bir üniversiteyiz. Gelenekleri olan bir üniversiteyiz. Üniversitemiz, Ankara, İstanbul ve İzmir dışında Anadolu'nun tek araştırma üniversitesidir. Tabiki biz bundan gurur duyuyoruz. 2016 yılında araştırma üniversiteleri belirlenirken sıralama belirtilmemişti. Ama biliyorsunuz önce 4 yılda bir araştırma üniversiteleri belirlenecekti, ama şimdi 3 yılda bir belirleneceği duyuruldu. İlk defa bu yıl üniversitelerin sıralaması verilmiş oldu. Tabi 2016'daki sıralamayı bilmiyoruz. 2017 yılında 12'nci, 2018 yılında ise 10'uncu sıradayız. 2019 verilerimiz de iyi çıkarsa, inşallah iyi çıkacağını ümit ediyoruz, gelecek 3 yılda araştırma üniversitesi olarak devam edeceğimize inanıyoruz. Tabi ki araştırma üniversitesi olmamızda lokomotif fakültelerimiz var. Mühendislik ve fen fakültesi gibi, ama eczacılık fakültesi de özellikle araştırma üniversitesi olmamızda büyük katkı sağlayan fakültelerimiz arasındadır. Ben emeği geçen tüm öğretim üyelerimize, tüm personelimize teşekkür ediyorum. Bu gibi toplantıların özellikle bilgi alış-verişişi bakımından, iş birlikteliği ortaya çıkarma açısından, üniversitelerarası projelerin ortaya çıkması açısından bir fırsat olacağını düşünüyorum" diye konuştu.


Açılış konuşmalarının ardından akademik sunumlar ile devam eden kongre, 20 Aralık 2019 tarihinde sona erecek. - KAYSERİ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:13 Kaynak: İHA
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