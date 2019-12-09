ERÜ'de 5. Üroonkoloji Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen "5. Üroonkoloji Konseyi Toplantısı" gerçekleştirildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda konuşan ERÜ Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gülmez, prostat kanserinde erken tanının önemli olduğunu belirti.

Prostat kanserinin erkeklerde ikinci sıklıkta görülen kanser olduğunu vurgulayan Gülmez, şöyle devam etti:

"Hastalarda ilk dönemde hiçbir belirgin şikayet olamayabilir. Ancak hastalık ilerlediğinde şikayetler oluşur. En belirgin şikayet bel ve kalça ağrısıdır. Bu döneme geçildiğinde ise geç tanı diyebiliriz. Fakat son yıllarda çok önemli gelişmeler kaydedildi ve bu hastalığa erken tanı konur hale geldi. Erken tanı konduğunda da tedavisi tabii ki yüzde 100'e yakın mümkün. Erken tanı için erkeklerin 50-55 yaşlarından sonra yılda bir kez üroloji uzmanına muayene olması gerekmektedir. Eğer ailesinde prostat kanseri varsa daha erken yaşlarda muayene olması gerekir."

Toplantıya, üroloji, onkoloji, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp, radyoloji ve patoloji branşlarından çok sayıda akademisyen de katıldı.