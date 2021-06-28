ERÜ'de Ahi Evran Etkinlikleri İstişare Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) "2021 Ahi Evran Yılı" kapsamında "Ahi Evran Etkinlikleri" istişare toplantısı düzenlendi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Senato Salonu'ndaki toplantıda ERÜ tarafından gerçekleştirilen etkinlikler ve diğer kuruluşlarla ortak yapılması planlanan etkinlikler ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Ahi Evran'ın Kayseri ticaret ve sanayisinin her geçen gün gelişerek bugünlere gelmesinde etkin bir rolü olduğunu belirtti.

İstişare toplantısı yaptıklarına dikkati çeken Çalış, "Ahi Evran'ın öncülüğünde yüz yıllar önce kurulan ve hala günümüzde bizlere, esnaf ve sanatkarımıza ışık tutmaya devam eden Ahilik teşkilatı ülkemizde ticaret erbabının yetişmesinde halen etkin rol oynamaktadır. Ahi Evran'ın bizlere bırakmış olduğu en güzel değerlerden birisi olan Ahilik teşkilatı, güzel ahlak ve cömertlik üzerine kurulmuş ve yıllar geçmesine rağmen halen varlığını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Çalış, ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde bir sınıfa da Ahi Evran'ın ismini verdiklerini kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise etkinlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktararak, "Böyle anlamlı bir toplantının üniversitemizin öncülüğünde diğer kuruluşlarla işbirliği içerisinde yapılması bizim için önem arz etmekte." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı, ERÜ ve diğer kuruluşların ortak gerçekleştirebilecekleri etkinliklerin istişare edilmesinin ardından sona erdi.