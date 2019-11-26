Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde "Antibiyotik Farkındalık Haftası" etkinliği düzenlendi.



ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Enfeksiyon Kontrol Kurulu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Doç. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, antibiyotiğe dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonların hastalığın ve ölüm oranının artmasına, hastanede geçirilen sürenin uzamasına ve tedavi maliyetlerinde ciddi artışa neden olduğunu belirtti.

Enfeksiyon hastalıklarında, uygun antimikrobiyal tedavi ile başarının sağlandığını vurgulayan Kılıç, "Antibiyotik kullanımı, insanlardaki normal bakteriyel floranın değişmesine bu da çoğu kez antibiyotik dirençli bakterilerin ortaya çıkmasına ve ishal gibi yan etkilerin görülmesine neden olabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Dr. Öğretim Üyesi Gamze Kalın Ünüvar, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dahiliye Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Murat Sungur, Doç. Dr. Kürşat Gündoğan ile yandal asistanları, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Akın ve enfeksiyon kontrol kurulu hemşireleri ile sağlık personeli katıldı.