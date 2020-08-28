ERÜ'de Dış Paydaş Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından Dış Paydaş Toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, rektörlük binasındaki toplantının açılışında konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, toplantının amacı ve kapsamı hakkında bilgiler verdi.

Kurumsal akreditasyon için paydaşların görüşlerinin önemli olduğuna vurgu yapan Rektör Çalış, şöyle devam etti:

"Erciyes Üniversitesi 42 yıllık geçmişi olan köklü bir üniversitedir. Kaliteye önem veren kurumsal bir üniversiteyiz. 2016 yılından itibaren Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından dış değerlendirmeye tabi olup, başarmış bir üniversiteyiz. Yükseköğretim Kalite Kurulu üniversiteleri kurumsal akredite etme kararı aldı. Biz çok sevinçliyiz. 60'dan fazla üniversite akredite olmak için başvurdu. Ama seçilen 11 üniversiteden birisi biz olduk. Hatta birçok üniversiteye de çalışmalarımızla örnek olduk. Birçok üniversiteye de bu alanda biz yardımcı olduk. Gerçekten öncü olduğumuzu gururla söyleyebilirim."

ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay toplantıda, "Yükseköğretim Kurumlarında Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP)" konulu sunum yaptı.

Kurumsal akreditasyonda değerlendirilen başlıkları, değerlendirme şeklini ve akreditasyon kararının nasıl alınacağını anlatan Prof. Dr. İlkay, ERÜ'nün hedefinin 5 yıl süreyle verilen tam akreditasyonu almak olduğunu belirtti.

Sunumun ardından ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış, sırayla bütün paydaşlara söz vererek görüş, öneri ve değerlendirmelerini dinledi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırçı, Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve akademisyenler katıldı.