Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle 'Türkiye'de Sahipsiz Hayvan, Sokak Hayvanı, Başıboş Hayvan Kavramı ve Modern Dünya Gerçeği' konulu panel düzenlendi ve bir dizi açılış gerçekleştirildi.



Veteriner Fakültesi'ndeki etkinliklere, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci'nin yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.



'Türkiye'de Sahipsiz Hayvan, Sokak Hayvanı, Başıboş Hayvan Kavramı ve Modern Dünya Gerçeği' konulu panelin konuşmalarında Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nün önemine değindi.



Dekan İnci, "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç beyi, belediye başkanlığı görevlerinin tüm zamanlarında dünya hayvan hakları evrensel beyannamesi ilkelerine uygun olarak hayvanlara gösterdiği saygı, yakın ilgi, büyük bir sevgi yanında, yıllardır sahipsiz hayvan veya sokak hayvanı olarak tanımlanan hayvanları sahiplenmesi, sağlık hizmetine ulaşmalarını sağlaması ve gereken tedaviyi almaları için her türlü desteği kesintisiz vermesi dolayısıyla, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi yönetim kurulunca 2019 yılının hayvan severi olarak seçilmiştir. Kendilerini fakülte yönetim kurulumuz adına derin saygılarımla tebrik ediyorum" dedi.



Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında, "Aslında bu dünya insanoğluna bir emanettir. Bu dünyayı korumak insanoğlunun görevidir. Burada tabi ki insanoğlunu ulvi yapan, ulvilik katkısı sağlayan bu koruma işinde ne kadar başarılı olduğudur. Bu görevi ne kadar üstlendiyse, o kişi daha ulvidir, daha üstündür. Bize emanet edilen dünyamızda koruma işinde özellikle hayvanlarında yeri önemlidir, özelliklidir" diye konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç adına yılın hayvan severi plaketini Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşletme Müdürü Levent Taflıoğlu'na takdim etti.



Etkinlik kapsamında ayrıca Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Öztürk'ün resim sergisi gezildi, Veteriner Fakültesi Sülük Ünitesi ile Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Laboratuvarı açıldı. - KAYSERİ