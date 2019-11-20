Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde "Dünya KOAH Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türk Toraks Derneği ile gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Gevher Nesibe Hastanesi girişine stant kuruldu ve vatandaşlara ücretsiz solunum fonksiyon testi yapıldı.

ERÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnci Gülmez, KOAH'ın sinsi bir hastalık olduğunu belirtti.

KOAH'ın, önlenebilen, ilerlemesi durdurulabilen veya en azından yavaşlatılabilen bir hastalık olarak tanımlandığını dile getiren Gülmez, şunları kaydetti:

"KOAH gerçekten de önlenebilmektedir. Neden önlenebilir derseniz. İnsanlar tütün ve tütün ürünlerine maruz kalmazlarsa, evde kirleticilere maruz kalmazlarsa, KOAH önlenebilir. Biliyorsunuz bazı kadın hastalarımız hayatlarında hiç sigara içmemiştir ama çocukluğundan itibaren tandır, ocak yakmıştır. Tandırda, ocakta gazel, çalı çırpı, tezek yakılıyor. İşte bu gazel, çalı çırpı, tezek gibi organik yakıtlara biyomas yakıtlar diyoruz. Biyomas yakıtlar yandığı zaman ortama bir duman çıkıyor, katı partiküller oluşuyor. İşte o duman solunduğu zaman hava yollarında yanık ortaya çıkıyor. Yandığı zaman hava yolları şişiyor. Şişince bu sefer bu insanlarda nefes darlığı oluyor. Yanık olduğu zaman öksürük reseptörleri uyarılıyor. Yine yanık olduğu zaman hava yolları da sulanmış oluyor ve balgam ortaya çıkıyor. Eğer bir insanda kronik öksürük varsa, kronik balgam ve kronik nefes darlığı varsa mutlaka KOAH hastalığını düşünmeniz lazım ve en kısa zamanda göğüs hastalıkları doktorlarına gitmeniz lazım."